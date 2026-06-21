Откриха загинала изчезналата жена в Пирин

Изчезналата туристка в Пирин е открита мъртва преди минути. Живка Куртева е тръгнала с кучето си в събота сутринта на преход от заслон Кончето към Вихрен. За последно с нея е имало връзка около 15 ч. Малко след 21 ч. е подаден сигнал в Планинска спасителна служба. Веднага спасители от Банско са започнали да я издирват. Днес районът бе огледан с дрон с термокамера. В издирването се включи и военен хеликоптер.

Няколко спасители заедно с кмета на Банско Стойчо Баненски продължиха да търсят туристката на терен. Намерена е била около 16,15 ч. под Кончето

В същия район туристи чуха кучешки лай, а спасителите са намерили домашния любимец на планинарката. Малко по-късно, по стръмен склон, в улей на повече от 300 метра надолу е открита и жената. Вероятно се е подхлъзнала и паднала по скалите в труднодостъпния терен.