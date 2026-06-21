Държавните чиновници вече ще плащат осигуровки, но постепенно

Държавните чивновници вече ще плащат осигуровки, планират управляващите от "Прогресивна България". Това ще стане плавно, така че да се компенсира загубата на доход за преходния период.

"Не трябва да се допусне реално намаляване на чистия месечен доход", заяви в интервю за БНР депутатът Стефан Белчев.

Той припомни, че когато личните осигуровки за държавните служители са премахнати, заплатите им са били намалени.

Законопроект в тази посока вече внесе ДБ, като предложи 2% начална вноска, която през 2027 година да се увеличи на 5%, а прз 2028 - 14%.

В момента държавата покрива 100% от осигурителните вноски на служителите в администрацията, съдебната власт, МВР и МО.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и ГЕРБ също подкрепят реформата.

Според Белчев автоматичното увеличение на свързаните със средните работни заплати възнаграждения в различни сектори е грешка.

Управляващите ще се опитват да повишат събираемостта на данъците, без да вдигат ставки, чрез мощна дигитализация и изкуствен интелект и в НАП и митниците, каза още Белчев. Дори 5% да изсветлим икономиката, това е равносилно на стотици милиони допълнителни приходи, даде пример Белчев.

Пред дни премиерът Румен Радев обяви, че управляващите обмислят прогресивен данък сгради за собствениците на повече имоти, от партията заговориха за друго решение - актуализиране на всички данъчни оценки. Ако се стигне до такова решение, това означава по-висок данък сгради и такса смет за всички собственици, както и по-високи приходи в общинските бюджети по линия на друг налог - при възмездните сделки с имоти.

Радев лансира идея собствениците на повече на брой имоти да плащат по-висока ставка данък сгради. По начина, по който бе обявена, тази идея е спорна и трудна за реализация, като самият Радев призна, че е необходимо обвързването на информационните системи на всички общини, за да е ясно кой къде какво притежава. Сега Белчев говори за друго решение - актуализация на данъчните оценки, което би засегнало всички собственици.

"Данъчните оценки не са актуализирани от 2009 г., а междувременно стойностите на имотите нарасна многократно - каза Белчев. - Актуализирането на данъчните оценки е препоръка и на ОИСР, и на МВФ. По данни за 2023 и 2024 приходите от данък сгради са в размер на около 0.2 % от БВП при 2% от БВП за Гърция. Белчев не хвърли повече светлина за какъв процент на актуализация се мисли и дали това ще стане още в бюджет 2026."