64-годишен е починал на плажа в „Св. св. Константин и Елена"

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Прилошало му от жегата, над 30 градуса очакват следващата седмица

64-годишен мъж е починал на плажа в курорта „Св. св. Константин и Елена" край Варна. Той е с българско гражданство и според първоначалните информации му е прилошала от жегата. На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта.

От ОД на МВР-Варна съобщиха, че човекът е загинал по медицински причини, информира Би Ти Ви.

Температурите у нас продължават да се покачват, като през следващата седмица се очакват над 30 градуса в голяма част от страната.