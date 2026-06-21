Засечен да дрифтира в Пловдив: Измих колата и исках да се изкефя

Оспори спирането на колата от движение без успех

Водач, засечен да дрифтира с БМВ-то си на "Кукленско шосе" в Пловдив, се извинил пред полицаите и обяснил, че току-що е измил колата си и искал да се изкефи. Малко преди 14 часа на 11 април т. г. патрул видял шофьор да прави обратен завой на булеварда до №50, като намалява скоростта, подава рязко газ и целенасочено изважда автомобила извън контрол чрез презавиване до загуба на сцепление на задните колела. Униформените спрели колата и чули въпросното обяснение от собственика й.

БМВ-то било спряно от движение за 3 месеца и шофьорът обжалвал тази принудителна мярка. Административният съд в Пловдив обаче потвърждава заповедта с окончателно решение, защото нарушението е безспорно, а и самият водач не го е отрекъл след извършването му.

Обичайно за дрифт водачите се глобяват с 3000 лв., а книжката се отнема за 1 година. Дали и в случая ще стане така, ще се решава в друго дело.