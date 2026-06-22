Как доброто ражда добро: 7-класник върна изгубени 5000 лв. на хора, спасили го след тежко падане от колело

Бивша съдийка и бивш полицай срещали през живота си какви ли не провинения и случки, но с такъв щастлив край като в приказка не са имали

На 24 юни – още 29 с големи сърца, които дават щастие на българите.Те протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват животи, движат честни каузи, мотивират другите за добро. Те мислят за другите повече, отколкото за себе си. Строят, надграждат. Те са достойните българи. "24 часа" разказва историите им вече повече от две десетилетия. Защото техните истории в новините дават надежда на българите, добавят така дефицитното щастие в ежедневието им.

А "24 часа" празнува 35 години от първия си брой тази година и търси щастието като първа новина. На 24 юни още 29 достойни българи ще се присъединят към общността, в която вече са над 950 души. Тогава ще е церемонията, на която ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи.

Вижте една от историите на новите българи в общността на достойните.

Историята за Кристиян Николов, който намира и връща голяма сума пари на възрастна двойка, се превърна в един от най-вдъхновяващите сюжети за честност.

Миналото лято семейство пенсионери от монтанското село Долна Вереница тръгват със собствената си кола на море, а жената изпуска през прозореца чантата с портмонето и парите. Без да подозират нищо, те изминават половината път и изведнъж разбират, че приготвената сума за почивката я няма.

Кристиян е ученик в VII клас и намира изгубената чанта, докато кара колелото си. Започва да разпитва родителите си, лута се известно време, но накрая успява да открие семейството - чрез други хора научава телефона им и връща парите.

Във въпросната чанта е имало сумата от 5000 лева. Собственичката се оказва бивша съдийка. А постъпката на това момче я трогва.

Кристиян с родителите си Тодорина и Анатоли и пенсионираната съдийка Людмила Драгомирова и съпругът Николай Ников СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Людмила Драгомирова и нейният съпруг Николай Ников, бивш полицай, са срещали през живота си какви ли не провинения и случки, но такъв щастлив край като в приказка за доброто не са имали. Всичко станало като на магия. Обадили им се, че дете е върнало чантата с парите. Въпреки изкушението младежът

предава сумата непокътната на притежателката ѝ и така връща вярата на жената, че има добри и честни деца

“Всичко се случи като на магия, като в приказка с щастлив край. В началото бяхме разтревожени и разколебани какво ще правим. Изгубихме чанта с много пари. След това ни се обадихa, че дете я е намерило и я върнало, без дори да я отваря”, разказва Людмила Драгомирова. Тя допълва, че растат добри деца. Когато възпитанието е подходящо и в семейството, и в училище, нещата се получават. А Кристиян е прекрасен пример за това.

Историята започва рано сутринта, когато Людмила Драгомирова и съпругът ѝ тръгват с колата си от Долна Вереница към Варна.

“Затворих вратата и видях, че има оса на стъклото. Отворих няколко пъти, за да излезе, а през това време чантата ми е паднала, без да усетя”, разказва жената, която забелязва липсата ѝ след повече от 200 км.

“Реших, че всичко е загубено – в чантата ми бяха всички лични документи, ключове, банкова карта плюс около 5000 лева”, разказва пенсионерката.

13-годишният Кристиян намира изгубената чанта с толкова много пари и я окачва на оградата пред дома, където е паднала. По-късно се връща и я вижда на същото място и тогава звъни на родителите си.

“Каза ми: “Няма ги, мамо, но ми трябва телефонът, за да се обадя на хората и да им кажа, че чантата е в мен”, спомня си майката на момчето Тодорина Митова.

“Като момче Криси има много желания: искаше мотор, искаше електрическо скутерче, искаше АТВ да си купи. Но така е учен, че не е редно да разполагаш с чужди пари”, допълва бащата Анатоли Цеков.

Като бивш съдия Людмила Драгомирова знае, че това се наказва – понякога от съда, но по-често от живота.

Момчето е верен приятел на семейството от деня, в който съпругът Николай го свестява след инцидент с велосипеда

“Човекът го видял, че е паднал от колелото, веднага го взел на ръце и го качил в колата си. А после ни го докара вкъщи”, спомня си майката на Кристиян.

Интересен е фактът, че и по-голямата му сестра Натали, която тази година е абитуриентка, е направила голяма добрина. Случайно е видяла жена в безпомощно състояние на пътя и се погрижила за нея - подала сигнал и пострадалата била спасена.

В това българско семейство родителите считат, че доброто сторено веднъж се връща.

“Кристиян е добър и в училище, често помага на приятелчетата си, прилежен е в усвояването на уроците”, заяви директорката на Второ основно училище “Никола Вапцаров” в Монтана Елка Станева.

Кристиян с родителите си Тодорина и Анатоли и пенсинираната съдийка Людмила Драгомирова и съпругът ѝ Николай Ников