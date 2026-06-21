Йотова: България държи златна карта - днес големите проекти минават през нашата страна

България държи златна карта – и като член на Европейския съюз, и заради геополитическото си положение. Дълги години страната ни беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега оттук ще минават един ден всички възможни коридори – енергийни, сухопътни коридори, свързани с високите технологии. България може да се превърне в силен икономически център в тази част на Европа.

Това каза президентът Илияна Йотова пред bTV.

"Ние сме в Европейския съюз, за да се чува българската позиция. Европейският съюз не е класна стая, в която влиза един учител и казва на децата какъв урок трябва да научат. Гласът на България в Европа е точно толкова ценен, колкото и този на останалите 26 държави. Винаги се уважава, когато всеки има собствено мнение, ако не беше така ЕС отдавна да се е разпаднал. Стига с таз "йес политика", България трябва да престане да бъде плахия гост в европейскатта политика", категорична бе тя.

"Дълги години бяхме периферия, никой не обръщаше внимание какво се случва тук. Сега заради конфликтите, ни се дават много възможности. България също трябва да има модерна армия", каза още президентът Йотова. Според нея трябва да се направи обща инициатива с Гърция и Румъния, защото имаме много общи интереси и така прокарването им в ЕС ще бъде по-лесно.

От личния си опит в европейската политика (като евродепутат от БСП - б.р.) научила, че уважение буди този, който има собствено мнение, а не се наказва заради различната му позиция.

"Ако имаше наказателни точки, ако се съмняваше в нашата лоялност, щеше ли Европа да бъде благосклонна и да пусне траншове по Плана за възстановяване и устойчивост? България получи плащането по следващия транш от Плана - нещо, което други правителства преди това не успяха да направят, а сегашното го постигна в рамките на 1 месец. ЕК нямаше да ни пусне средствата, ако се съмняваше във върховенството на закона ни и геополитическата ни посока", каза още Йотова.

Държавният глава постави въпроса за необходимостта от активно участие на България в дебатите за бъдещето на Европейския съюз, както и в настоящата дискусия за Многогодишната финансова рамка на съюза. И заяви, че в момента има доста резерви по отношение на промяната на кохезионната политика, за която България настоява да се запази. Затова следващият многогодишен бюджет на Евросъюза трябва да запази Европа на солидарността, но и да я изгради като силна индустриална икономика и силен световен лидер.

"Двете войни - в Украйна и в Близкия изток, показаха, че е безкрайно остарял механизмът на функциониране на ЕС. Европа трябва да се върне към лидерските си позиции, да постигне стратегическа автономия – да бъде максимално независима, да доизгради единния пазар, както и собствената си система за сигурност и отбрана, да бъде конкурентоспособна", обясни Йотова и допълни, че е сред най-големите поддръжници на стратегическата автономия на Евросъюза.

"Европа не трябва да се разделя с никакви заблуди, защото се събуди. Бих дала всичко от себе си, за да бъдем максимално независими, защото в рамките на ЕС не сме си изградили единния пазар, дори нямаме голяма платформа за ИИ. Това ни прави технологично много зависими. Ако направим така, че да станем независими от внос от Китай, например, и извоюваме финансово обезпечение и независимост, без да се забравят по-бедните страни. Имаме всички карти в ръцете си, имаме цялата колода в момента. Аз съм един от най-убедените хора, че чрез общността се ражда европейската идея", каза тя.

За 21-ия пакет от санкции срещу Русия, който в момента се изготвя, Йотова бе категорична, че темата у нас бе "преескпонирана". И подчерта, че пакетът е в ранен етап на обсъждане и да се дискутира, е твърде условно. Причината темата да породи дискусии у нас, е че премиерът Румен Радев заяви, че България няма да подкрепи санкциите срещу руския патриарх Кирил и съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Мотивите на Румен Радев са основателни, приемам аргументите, които изложи. Не за пръв път името на руския патриарх Кирил се появява в санкционните пакети. Досега обаче не съм видяла такава дискусия сред другите държави в Европейския съвет, а в тези разговори България досега не е участвала. Винаги има резерви за санкционните режими и имената, които се вкарват в пакетите. След като Европа и украинският президент Володимир Зеленски искат Русия да седне на масата на преговорите час по-скоро, не може да отварят нова конфликтна точка. А такава ще се отвори с предложенията за разширяване на санкционния списък. Трябва ли да пренесем конфликта на религиозна основа, което ще доведе до още по-голямо разделение", запита Йотова.

Според нея в "кресливата дискусия" по въпроса у нас, не бе обърнато достатъчно внимание върху аргументите на премиера за други хора (Вагит Алекперов - б.р.), които се планира да бъдат включени в санкционния списък. "Тези хора са свързвани с бъдещето на ядрената ни централа, с бъдещето на „Лукойл", става въпрос за национална сигурност", категорична бе държавният глава.

"Блокирането на 21-ия пакет санкции предизвика много сериозна дискусия в България, на последното заседание на Съвета на Европа не видях такава дискусия. Още повече, че говорим за хипотеза за следващия пакет. Ако трябва да намерим новина там (от заседанието - б.р.), е че започна преговорния процес за членство на Украйна в Европейския съюз. Тук решението на европейските лидери е единодушно", заяви държавният глава. И каза, че според последната информация евролидерите са се договорили санкциите да се правят с продължителност повече от 6 месеца, както беше досега.

"Темата със санкциите срещу патриарх Кирил може да породи въпроси дали Европа е срещу православието, както и да породи разделение между вярващите тук. Затова трябва всичките усилия да бъдат по дипломатически път за постигане на мир след 4 години война, като последствията от нея не са само за Украйна, а се усещат и у нас: заради цените на горива, храни, сигурност", коментира президентът.

"Когато дойде време за разискването, нека да се види кой какво предлага и с какви аргументи. Изострянето на тази тема дойде в българските среди. Ако този пакет влезе през юли, ще имаме по-конкретно становище. Искаме българите да не бъдат разделяни по тази линия, защото православието е дало толкова много за България, и като култура, и като история. Бих направила всичко, за да се избегне този конфликт", заяви Йотова. И бе категорична, че в основата на ЕС винаги е бил заложен мирът.

"Конфликтът в Близкия изток отново показа, че нищо не може да бъде постигнато с война. И отново всички са на масата на преговорите. Отново се говори за мир", допълни тя.

За членството на Северна Македония в Евросъюза Йотова заяви, че има "много тежки съмнения" дали сегашното ръководство на югозападната ни съседка иска да бъде член на ЕС.

"Не си обяснявам блокажа, който създава. Всъщност сегашното управление на Северна Македония не признава действията и подписите на предишното. Аз се чудя как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани", заяви държавният глава. И допълни, че видимо Скопие няма проблем със София, а с ЕС, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 г. споразумение със съюза.

Държавният глава коментира и договора с турската газова компания "Боташ", който в момента правителството се опитва да предоговори с Турция.

"Този договор можеше да работи ефективно не само за България, но и за Средна Европа, вместо само да се плащат едни пари. За съжаление недалновидна политика и политически конфликти направиха това невъзможно. Той бе сключен в смутни времена, когато бяха спрени руските доставки. Тогава това имаше своя смисъл, но трябваше да се работи и за бъдещето. Само защото беше сключен от един служебен кабинет, той не проработи впоследствие", заяви Йотова. И обясни, че има уверение от страна на кабинета "Радев", че по този въпрос ще бъдат взети най-добрите решения в полза на България.

За поисканото от премиера Радев отпадане на визите за САЩ, Йотова заяви, че темата е слагана няколко пъти на масата в рамките на Европейския парламент.

"Този принцип на реципрочност не се спазва в момента. В нарушение сме на собственото си европейско законодателство. Надявам се, че това не е еднократен акт и че усилията на правителството ще продължат в тази посока", допълни тя.