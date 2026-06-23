Екзотичният син рак стигна до рибните пазари в Бургас, продават го по 8 евро килото

Идва от Америка, но вече го наричат новия цар на Черно море

За първи път е видян в България през 60-те години на миналия век

Рибари се хвалят, че хващат и корейска скална риба

Екзотични раци със сини щипки, често по-големи от обичайните морски паури, стигнаха до рибните пазари в Бургас. Познати като сини раци, те се продават за 8 евро килото и се радват на голям интерес от купувачите, установи проверка на "24 часа".

Доскоро редкият екземпляр водно безгръбначно животно почти не се срещаше в нашето море и можеше да се види предимно като музеен експонат. Това лято обаче го има в значителни количества. Едно от местата е Приморско, а за находката първи съобщи в социалните мрежи местният жител и риалити звезда Здравко Василев. СИН РАК

"Знаехте ли, че в Черно море вече живее и прочутият син рак? Екзотичният гост, познат от бреговете на Америка, все по-често се появява и край българското море — включително около Приморско. Бърз, силен и с впечатляващи сини щипки, той е едновременно предизвикателство за морската екосистема и нов морски деликатес. Някои рибари го наричат новия цар на Черно море", написа Здравко Василев и качи видео как заедно със сина си пускат обратно в морето голям син рак, който са уловили.

Василев уточнява, че задните крачета на синия рак са като плавници, с по-остри щипалки.

"Казват, че е най-добрият унищожител на рапаните, които пък са най-големият враг на мидите",

коментира Здравко Василев.

Неговият съгражданин - рибарят Стоян Провезата, пък уточнява, че в Дяволска река край Приморско било пълно със син рак и докато рибари хвърляли въдици за попчета на устието, редовно хващали и от екзотичния вид.

"На синия рак явно му харесва при нас, добре си живее и в морето, и в реките. Има го и във водите на река Карагач край Китен. Вече всеки ден някой хваща от този вид", обясни Провезата пред "24 часа".

Според рибаря от Приморско освен нетипичния син рак все по-често в нашето море се срещат и екзотични риби като минокоп и корейска скална риба.

"Аз лично съм хващал 5-6 риби от корейските, те са черни, хвърлят живороден хайвер и имат дълъг живот", разказва Стоян Провезата.

Че тази година има много повече от синия рак по Южното Черноморие, доказват и рибните пазари в региона, които за първи път предлагат по-големи количества от деликатеса. Познавачи са категорични, че месото на раците с тюркоазени щипки е много по-вкусно, а и повече като количество от това на паурите (вид черноморски рак). И

върви перфектно с ледено узо

За първи път син рак е видян в нашето море в края на 60-те години на XX век, единични екземпляри са хващани и в Румъния, казват морски вълци.

Екзотичният вид ракообразно произхожда от източното крайбрежие на САЩ, но за нашите води се счита за инвазивен вид. Високите температури и големите му запаси в Средиземно море са сред причините за миграцията на синия рак в Черноморския басейн, смятат експерти.

В Средиземно море има голяма популация на син рак и там вече видът се счита за проблемен, защото е хищен вид, отбелязва румънският изследовател д-р Виктор Ница.

В Румъния за първи път този вид ракообразно е уловено през 1998 г., като освен със синия цвят се характеризира и с големия си размер – достига до 25-30 см. На латински името му е Callinectes Sapidus и означава красив вкусен плувец.

По данни на Природонаучния музей в Бургас синият рак попада в Черно море през 1968 г. В музея син рак е бил донесен едва през 2006 г. от рибар, който го е уловил в Бургаския залив. Този екземпляр е бил препариран и поставен сред експонатите. През юли 2007 г. друг екземпляр е донесен жив във варненския аквариум. През 2008 г. син рак попада в мрежите на рибари от Ахтопол, а година по-късно е уловен и край Царево.

Синият рак е представител на висшите ракообразни Malacostraca (означаващо с мека черупка – б.а.). Въпреки името на класа си синият рак има твърда черупка и 10 паякообразни крака, разказват от бургаския музей. Корейската скална риба достига до 60–65 см дължина и над 3 кг тегло. СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

Най-големите екземпляри са с ширина на щита до 30 см

Краката и щипките им са тюркоазеносини, откъдето идва и името на ракообразните. В Черно море размножаването на синия рак се възпрепятства от ниските зимни температури на водата, но през последните години със затоплянето на времето екзотичният рак се разпространява и в европейски води, включително Средиземно и Черно море.

Смята се, че е достигнал европейските води чрез баластните води на търговски кораби. Появата му в региона обаче предизвиква сериозни дискусии.

Според експерти той е опасен инвазивен вид,

който нарушава морските екосистеми. Но според ресторантьори синият рак е кулинарен ресурс и икономическа възможност. Факт е обаче, че раците с тюркоазени щипки стават все по-популярни и търсени от любителите на морската храна.