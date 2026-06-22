За тикток звездата Стоян Колев с въздушния автомат “купонът започна в Банско” и свърши в килия в Пазарджик

Той не за първи път има сблъсък със служителите на реда, а арогантното му поведение е традиция

Инфлуенсърът остава в ареста засега по обвиненията за хулиганство на пътя и каране дрогиран. Все още обаче кръвният му тест не е готов

“Купонът започна в София и завърши в Банско.” Тази реплика, изречена преди 14 години, се превръща в първата вайръл (споделяна от много хора) изява на тогава все още слабоизвестния Стоян Колев. И през 2012 г. обаче тя е произнесена покрай престой в килията на вече нашумелия инфлуенсър.

Преди дни Колев отново попадна в полезрението не само на почитателите си, но и на медиите и най-вече на полицията, след като беше задържан край Пазарджик от Пътна полиция. Конкретният повод униформените да го спрат е, че размахвал автомат, докато шофира. При полевия тест за наркотици пък е отчетено и наличие на дрога. Дали 39-годишният бургазлия е шофирал под въздействието на някакви вещества, ще стане ясно след кръвните тестове. Засега той остава в ареста с решение на районния съд в Пазаржик.

“Аз съм Ахил. Ще ви потроша в затвора

Вие луди ли сте?”, крещя Колев по съдебните охранители на излизане от съдебната зала. Той може да обжалва пред окръжния съд в града.

Любопитен детайл е, че първият престой на Стоян Колев зад решетките през 2012 г. отново е свързан с изцепки на пътя. Тогава той е спрян на главен път Е-79, докато кара луксозно беемве. То било с немска регистрация, а полицаите се усъмнили, че автомобилът може да е краден. При проверката се оказало, че колата е с пренабити номера на рамата, затова била иззета. Стоян Колев подписал протокол за доброволно предаване. На излизане от районното управление го чакала местна кабелна телевизия за интервю. Вместо да се притесни от камерите, инфлуенсърът застанал пред репортерката с огромно самочувствие, скъпи слънчеви очила и поведение на филмова звезда. Тогава произнесъл култовата реплика за купона. Завършил я с допълнението “ма ще приключи в Дупница”. И се оправдал, че колата е на негов приятел полицай, който му я бил дал заради стикерите на МВР. Стоян Колев говори подигравателно във видеото, обяснява как щял да си вземе такси до Банско заради важна работа, а скоро след това имал пътуване до Холивуд. Репортажът завършил с коментар, че Колев ще участва в “Транспортер 4”, което явно бургазлията е споделил извън кадър. Такъв филм от поредицата с Джейсън Стейтъм така и не излиза, серията стартирала с нов актьорски състав без Колев. Така обаче излиза прякорът му Транспортера.

След опити във фейсбук, където се прочу с видео как сваля климатик от стената с шут и удари,

Колев пробва да пробие в ютюб. Там качваше по-дълги видеа, водеше така наречените бийфове с други създатели на съдържание и се държеше просташки. Успя да качи дори клип от Центъра за психично здраве в Бургас, където е настанен след поредната изцепка.

Лекуван е и в София, след като извадил мачете в дискотека

през 2021 г. Голямата му звезда на инфлуенсър обаче се ражда в ТикТок. Там бургазлията има над 195 хил. последователи, а всяко от видеата му е гледано от стотици хиляди души. Има дори клипове с над 1,4 млн. показвания, а харесванията надхвърлят 6 млн. Профилът му е регистриран в края на ноември 2023 г., но заради циничния му език и груби прояви някои клипове не са видими за нерегистрирани потребители.

В ТикТок редовно пуска живи излъчвания, както и как шофира луксозни автомобили. Дори успя да заснеме двата си ареста - за шофирането, за което сега е зад решетките, а преди това и още един сблъсък с полицията в нощта на 4 срещу 5 май. Тогава Колев се скарва на живо включване в ТикТок с инфлуенсър от Асеновград. Заплашва го, че ще излезе на улицата в Бургас и ще събере хора, с които да отиде и да го пребие. Така решава и организира среща с почитателите си на бензиностанция, а там пристигат сеирджии. Колев ходи нагло, държи се нагло и следват сигнали до полицията заради струпването.

При пристигането на униформените не пропуска да излъчва на живо. Държи се арогантно с полицаите, обижда и жената, която е била в колата с него. “Бях бандит преди.

Да ме бяхте хванали, когато бях генгстер

Сега вече съм инфлуенсър. Професионален шофьор съм, по 100 кила бяло пренасям и съм фрашкан с кеш. Да ме бяхте хванали, когато карах трева”, репчи се Колев на униформените. Подобно е поведението му в повечето му клипове. Той е задържан за 24 часа и е пуснат без обвинение, а направените на място тестове за алкохол и дрога са отрицателни. Разследват го за организиране на бунт.

В следващите дни Колев продължи да качва видеа как кара, често без колан. Типичното му поведение е да плюе през шибидаха (люк) на автомобилите. На 30 май пак е тестван за дрога и качва видео от проверката. “Имам суперслюнка”, обявява той във видето. Сърди се, че не му дават да пие вода, но тестът излиза отрицателен.

При ареста на АМ “Тракия” преди дни Колев кара гол до кръста и без колан. Тръска си цигарата и, разбира се, пак плюе през шибидаха, докато излъчва на живо. Надул е чалга песен, докато зад него се включват сирени. “Всеки ден и всеки час те намирам”, звучи песента.

“Полицаите ме гонят на буркан тия п*****си, не знам дали са за мен, май да”, казва Колев. “Айде пак полицаите, пак са на главата ми. И с ограниченията да караш, пак идват”, жали се Колев, който преди това е размахвал еърсофт автомат и има подаден сигнал за това.

Изрежда редица псувни, преди да отбие, разбира се, всичко е на живо

в интернет. Питат го за оръжия, той отрича и казва, че има еърсофт автомат. “Колега, може ли по-възпитано да говорим”, кара се Колев с полицаите. След това все пак решава да излезе от колата. “Ски, кьорав ли си, че излизам ве”, казва инфлуенсърът и не спира да снима. Преди това се оплаква, че униформените ще му “мутреят”.

След излизането от колата видеото продължава, а Колев вече е сменил тона. Чуват се откъслечни реплики като “разбирам, вие си вършите работата” и любезен въпрос на полицай дали автоматът е пневматичен. Колев казва, че не го е размахвал, но му се отговаря, че има подаден сигнал срещу него.

Следва ново видео, в което кара колата сам, вече с тениска, но отново без колан. Започва да псува как ще го наредят, а причината да се движи сам в колата е, че трябвало да отидат на друга отбивка, за да го тестват за наркотици. Убеден е, че пробата му ще излезе положителна.

При третото видео псува жена на к***а, докато излиза от колата за теста. Извинява се на полицаите за езика си, а те му дават да си избере кой от трите теста да направи, за да не ги обвини, че са го натопили. Колев му се радва и му казва “Здравей, китайско тестче”, преди да се спре на един от трите. От самото начало обяснява, че е нареден от влогъра Симон Милков, който ден по-рано подал сигнал за размахваните от Стоян еърсофт автомати.

“Да не стане нещо да излезе и после да ме вкарате в килия, щото съм реабилитиран”, казва Колев. Тестът отнема време, а той почва да разпитва колко гори патрулката, която е от мощните беемвета, купени през 2024 г. “Какво, положителен за кокаин, сега какво правим”, пита Колев. След това спокойно казва, че отива за кръв. В следващите видеа обаче се връща към псувните.