3 г. и 6 месеца затвор за Симона Радева. Тя да се поправи, а за обществото да е предупреждение

Когато видяла Георги Семерджиев без една обувка и му дала стълбата, тя се притеснила много, но паникьосана била още когато тръгнала да му помага, посочват магистратите

Надявам се в най-скоро време истината да излезе наяве. След което всички да си сърбате попарата от написаното по мой адрес, без дори да сте запознати и да сте видели нещо с очите си! Както и тези със заплахите към мен за живота и здравето ми, ще си понесете последствията! Никой от вас не е съдия, за да съди, още повече когато не е видял и не знае какво се е случило! Спете спокойни вие и дано вашата съвест е чиста, когато заплашвате и се заканвате да отнемате нечий живот заради слухове! На мен съвестта ми е чиста!

Това пише във фейсбук точно преди 4 г. бившата полицайка Симона Радева, след като гневни коментари заливат нейния профил в социалните мрежи. Причината е, че часове след жестоката катастрофа на бул. “Черни връх”, при която джип уби на място две момичета, се оказва, че служителката на МВР е помагала на извършителя. Ударът е толкова силен, че и до днес мнозина си спомнят разполовената на две кола в двата края на кръстовището и изпотрошения асансьор към метрото. Извършителят Георги Семерджиев преди година получи окончателно от ВКС 20 г. лишаване от свобода. Той изтърпява наказанието си в софийския затвор, но през август м. г. беше преместен в Бобов дол, защото в килията му неведнъж бяха откривани телефони.

В петък дойде окончателната развръзка и по случая със Симона Радева, която по време на катастрофата е 22-годишна. И както самата тя написа преди 4 г., “истината излезе наяве”.

“Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие

стореното от Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на постъпката си, предвиждала е настъпването на общественоопасните последици.” Това е изводът на Софийския градски съд, който наложи на бившата полицайка 3 години и 6 месеца затвор ефективно.

На някои наказанието се стори строго, други през годините не вярваха, че тя ще бъде осъдена. Всъщност преди малко повече от 6 месеца Радева получи още по-тежка присъда - 5 г. затвор от Софийския районен съд. Тогава прокуратурата пледираше за условно наказание. Съдите обаче са категорични. Симона Радева трябва да влезе в затвора.

“С наложеното наказание в пълна степен ще се въздейства поправително, превъзпитателно и предупредително върху нея. Наред с това ще се въздейства възпитателно и предупредително и спрямо останалите членове на обществото. В същото време ще ѝ се даде възможност да се поправи и превъзпита с изтърпяването на ефективното наказание лишаване от свобода”, мотивират се съдиите.

Те отчитат като утежняващи вината обстоятелства проявеното от нея “хладнокръвие, престъпната ѝ упоритост в доста дълъг период и извършената организация по оказаната помощ на Семерджиев”.

Какво всъщност прави Симона в нощта на 5 срещу 6 юли 2022 г.? Тогава тя е 22-годишна, младши инспектор в група “Охрана на обществения ред” към Първо районно управление на МВР.

Секунди след като около 23 часа летящият със 160 км/ч джип убива на място 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилева, шофьорът се измъква. Той се отправя към дома си в кв. “Лозенец” без очила, накуцвайки, без маратонка на десния си крак. По пътя среща двама работници от автомивката наблизо, за която се твърди, че е негова. Именно пред тях

от 23,32 до 23,39 ч Семерджиев търси за помощ Симона

Той нарежда на служителите да се върнат обратно до автомивката, където полицайката щяла да дойде, тъй като имала карта и ключ за отварянето ѝ, за да може да вземе и донесе стълбата. Тя му е нужна, защото при катастрофата ключовете от жилището му изпаднали. Единият от работниците са качил в опела на Симона, за да ѝ помага с държането на стълбата, а другият ги следвал със своята кола.

Бившата вече полицайка извадила лично стълбата, като наредила на двамата мъже да свалят регистрационните табели на автомобила ѝ. През това време тя занесла стълбата до блока на Семерджиев, където той я чакал. Радева обаче не могла да я задържи при изкачването му поради тежестта му. Затова извикала един от мъжете да държи стълбата, докато Семерджиев се катерел до жилището си.

Щом влязъл в апартамента си, Симона се върнала при тях, тъй като докато той се катерел, тя била на улицата, за да наблюдава за случайни минувачи. Тогава поискала да ѝ сложат отново регистрационните табели и да си тръгнат. За около минута се отбила и в апартамента му.

По делото е установено, че

Семерджиев е говорил със Симона по телефона на един от работниците,

посочва съдът. Това е по повод на твърденията на нейната защита, че няма засечен разговор между двамата.

Самият Семерджиев, който също беше разпитан като свидетел, обясни, че не помнел да е говорил с нея, защото в онзи момент бил в шок.

От показанията на работниците се установява и емоционалното състояние на Симона Радева, пояснява съдът.

На автомивката по време на търсенето на стълбата тя била притеснена, паникьосана и бързала. Непосредствено пред кооперацията на Семерджиев при вида му - без една обувка, тя се притеснила още повече, уплашила се, бързала, паникьосала се, изброяват магистратите.

Съдът също така посочва, че след като си е тръгнала от автомивката, тогавашната полицайка е минала през мястото на самата катастрофа. След като дала стълбата на Семерджиев, Симона се върнала, защото си била забравила ключовете, и се озовала пред разполовения джип.

“Тя е стояла на мястото на катастрофата, била е запозната със ситуацията, което се доказва и от направените от нея снимки на мобилния ѝ телефон”, посочва съдът. До момента тя не е била задържана, така че от присъдата ѝ няма период, който да се приспада. Може да поиска да бъде пусната условно предсрочно, след като изтърпи повече от половината от наказанието.

