Танцьорите от с. Катунци спечелиха наградата на кмета на Русе на фестивала „Сцена под липите"

Танцовият състав на с. Катунци спечели наградата на кмета на община Русе в 12-ото издание на „Сцена под липите"

Ансамбълът за народни песни „Китка шарена" към НЧ „Просвета – 1935" в с. Катунци, община Сандански, спечели наградата на кмета на община Русе Пенчо Милков от Националния фестивал „Сцена под липите". Отличието връчи заместник-кметът Здравка Великова. 12-ото издание на проявата събра в Лесопарк „Липник" повече от 100 състава от цяла България, които показаха фолклорно майсторство и се бориха за награди в няколко категории. Фестивалът се организира от НЧ „Пробуда – 1901" в с. Николово и с подкрепата на Община Русе, а тази година проявата има и благотворителен характер, набирани бяха средства за каузата на фондация "Александър Русев" за изграждане на водно-рехабилитационен център.

„В свят, който се променя все по-бързо, фестивали като „Сцена под липите" ни дават възможност да се върнем към онова, което ни свързва и ни прави общност. Именно такива срещи показват, че фолклорът не стои в миналото – той продължава да живее чрез хората, които го изпълняват и пазят", заяви заместник-кметът Здравка Великова, която награди част от победителите. Тя изказа специална благодарност към кмета и председател на читалището в Николово Златан Ванев и секретаря на НЧ „Пробуда – 1901" Светла Петрова и на техния екип за прекрасната организация, която за поредна година превръща събитието в истински празник на фолклорното майсторство.

Наградата на кмета на Николово отиде при Фолклорен танцов клуб „Дунавска китка" от Сливо поле, а със специалната награда на Златан Ванев си тръгнаха Гайдарски състав „Дунавски гайди" към НЧ „Стефан Караджа – 2018" – Русе, Танцов клуб „На мегдана" при НЧ „Светлоструй – 1903" – с. Обнова, област Варна, Певческа група „Тракийски бисери" и Танцов състав „Капаклии" към НЧ „Образование – 1979" в с. Климентово, област Варна. Награда бе дадена и от името на НЧ „Пробуда – 1901" на Певчески клуб „Мъдрости" от с. Капитановци, община Видин, а журито връчи отличие на състава от НЧ „Развитие - 1884", с. Поликраище, област В. Търново.

Фестивалният ден завърши с концерт на Фолклорния танцов театър „Найден Киров" и с „Хоротека под звездите" със специалното участие на сестри Диневи, по време на която малки и големи се хванаха на кръшни хора̀.

„Сцена под липите" продължи и днес, като организаторите бяха подготвили детско риболовно състезание, а любителите на активния отдих се включиха в туристически екопоход и велопоход. Туристическата инициатива даде възможност на участниците да изберат между два маршрута – от хижа „Минзухар" и от района на лодките в Лесопарк „Липник". Двете групи се срещнаха при аязмото „Бялото момиче", където организаторите бяха подготвили приятна среща сред природата с билков чай и лека почерпка.

Тази вечер от 18 часа фестивалът ще приключи с възпитаниците на НУИ „Проф. Веселин Стоянов" – Русе, които ще представят своята музикална програма. Русенските таланти са подбрали специални изпълнения за публиката на „Сцена под липите", а организаторите са подготвили специални изненади за техните усилия и любов към изкуството.