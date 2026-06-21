Половината от градските чешми в София не работят в началото на лятото

Половината от градските чешми в София не работят, показват данни на Столичната община. Това става на фона на настъпването на лятото и увеличаващите се температури, които се очаква да преминат 30 градуса през следващата седвица

Част от чешмита са тотално занемарени, а други са за ремонт. В тази статистика попадат както тези, които са разрушени, така и други, чието изграждане предстои. Основната причина е вандализма.

От всички 224 градски чешми в София близо едва половината са в добро състояние. Останалите или отдавна са пресъхнали, или се нуждаят от основен ремонт. А други тепърва предстои да бъдат построени, съобщава NOVA.

В „Подуяне", например, няма нито една чешма.

„Работим по въпроса. Има планувано изграждане на нови чешми там. Надявам се тази година или догодина да се случи", каза Георги Пеев, координатор „Чешми" към Столична община.

От общината обясняват, че често чешмите са обект на посегателства. „Основният проблем е вандализмът. Като доста често се крадат канелки, правят се графити върху чешмите. Получаваме сигнали, но не толкова бързо, колкото очакваме и ремонтът отнема повече време", коментира още Пеев. Той допълни, че проверки се правят при получен сигнал, а ако няма сигнал, районите по принцип се обикалят.

През 2025 година Столична община одобри план за изготвяне на регистър на чешмите. Година и три месеца по-късно такъв все още няма.