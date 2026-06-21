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Бой и стрелба след скандал в бар на варненски плаж, двама са с опасност за живота

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Плаж край Варна. Снимка: Архив

Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след бой и стрелба на варненския плаж Кабакум. 

Около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани в района на местност Кабакум, като на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение. Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.

Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. 

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

Плаж край Варна. Снимка: Архив

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