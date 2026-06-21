Ако полицаи и военни плащат осигуровките си, разходите за заплатите им се вдигат с 30% (Обзор)

ПБ ще предложи схема за начисляването им, но без да се намаляват заплатите

Бизнесът, синдикатите, опозицията, че дори и управляващите искат чиновниците и полицаите да започнат да си плащат осигуровките. Сега те изцяло се поемат от държавата, докато в частния сектор те се делят 60:40 между работодател и служител.

Този въпрос не може да намери своето решение вече 26 г., защото липсва консенсус по темата - трябва ли заедно с това да им се вдигнат и заплатите. Бизнесът от години настоява за промяната, защото тази мярка бе въведена, за да станат местата в държавната администрация по-атрактивни.

Досега официално само от ДБ са вкарали законопроект в парламента. Те настояват още тази година чиновниците да плащат 2% осигурителна вноска, догодина да стане 5%, през 2028 г. - 14%. През 2029 г. - 21%, 2030 г. - 28%, 2031 г. да е 35% и през 2032 г. да стигне 40%.

Управляващите от “Прогресивна България” обявиха, че също обмислят и плавно въвеждане на лична осигуровка за държавните служители. Те обаче ще предложат това да стане така, че да се компенсира загубата на доход за преходния период.

Не трябва да се допусне реално намаляване на чистия месечен доход, каза в неделя Стефан Белчев пред БНР. И припомни, че когато личните осигуровки за държавните служители са премахнати, заплатите им са били намалени. Той обаче не каза откога и колко ще бъде вноската.

Какви са финансовите разчети?

От Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) обаче предупреждават в свое становище, че ако се стигне до компенсиране на доходите, разходите за персонал в сектор “Сигурност” може да нараснат с 30%, което ще има обратен ефект за бюджета. Причината е, че размерът на осигурителните им вноски е 74% от осигурителния доход, докато на останалите служители е 33% от осигурителния доход. Освен това в сектора

има служители и първа и втора категория,

чиито осигуровки също се изчисляват различно.

61 200 са държавните служители по Закона за държавния служител и по Закона за съдебната власт, а средното им брутно възнаграждение е 1965 евро, показват разчетите на Националния осигурителен институт (НОИ) по предложението на ДБ. Чистата им заплата е средно 1768 евро. При заплащане на лични осигурителни вноски и увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро още от 1 август 2026 г. средното брутно възнаграждение ще се запази, но средната нетна месечна сума ще бъде около 1758 евро, или с 0,6% по-ниска. Това означава,че заплатата им ще намалее с 10,55 евро. През следващата година - с 24,42 евро, а през 2028-а с 66,30 евро.

Ако промяната влезе в сила от 1 август 2026 г., средствата по централизираното разплащане ще намалеят с около 2,8 млн. евро, но до 2028 г. те вече ще са 50,6 млн. евро.

“Освен отражение върху разходната част на бюджета промяна ще окаже влияние и върху приходите от данъка върху доходите. Причината е, че се ще се намали и данъчната основа след приспадането на личните вноски от брутните заплати. Очаква се намаление на тези приходи с приблизително 400 хил. евро през първата година от прилагането на мярката. До 2028 г. разликата с текущото законодателство ще достигне 5,5 млн. евро годишно по-малко приходи за държавния бюджет”, пресмятат експертите.

Държавните служители в МВР и отбраната са 70 200, а средното им брутно възнаграждение е 2033 евро. Това е чисто 1830 евро. При заплащане на лични осигурителни вноски и увеличаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, чистата им заплата ще е 1804 евро, или с 26 евро (1,4%) по-ниска. Без политика по доходите, до 2028 г. намалението ще достигне 9,6%, или вече от заплатата им ще удържат около 159 евро. При тях средствата от централизираното разплащане ще намалеят с около 8 млн. евро за 2026 г. След 2 г. вече ще достигнат 151,8 млн. евро годишно.

Полицаите губят повече, защото техните осигурителни вноски (особено за фонд “Пенсии”) са по-високи.

В хазната ще влязат с 800 хил. по-малко приходи от данъка върху доходите на физическите лица. “До 2028 г. разликата с текущото законодателство ще достигне 15,4 млн. евро годишно по-малко приходи за държавния бюджет”, пишат от НОИ.

Днес заетите в обществения сектор са със значително по-високо възнаграждение от заетите в частния и тази привилегия е загубила основание за съществуване – напротив, тя създава публично напрежение и чувство на несправедливост в обществото, каза председателят на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев. Работодателите настояват да не се “компенсира” загубата на разполагаем доход на държавните служители с повишаване на бюджетните заплати, тъй като те вече са изпреварили тези в частния сектор.

Синдикатите също искат това да се случи, но точно с условието - това да стане само ако държавата първо увеличи брутните им заплати, за да не падне чистият им доход.

Нека всички да плащат осигурителни вноски върху целия си доход - така, както го правят огромна част от работещите. Нямаме против да участваме в такъв разговор, защото имаме много аргументи. Трябва да изравним и ограничения, които имат държавните служители и другите работещи, като първите имат редица ограничения –

не могат да работят по втори трудов договор,

да имат собствен бизнес, не получават ваучери и много други, каза пък президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов.

Самите държавни служители искат да плащат осигуровките си. Така ще им се вдигне осигурителният доход, а това означава, че ще получават по-високи пенсии, майчинство, болнични, обезщетения за безработица.