50% от майчинството връща само 14% по-рано на работа

Само около 15% от майките са предпочели да се върнат по-рано на работа и така освен заплатата си са получили и половин майчинство. 14,2% са направили това през втората година, а едва 1% през първата година към март тази година.

Това става ясно от становище на Националния осигурителен институт (НОИ) към предложените промени на “Продължаваме промяната” майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат на работа.

През първата година майката получава 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. През втората година обезщетението е доста по-ниско – в момента е 398,81 евро, като не е увеличавано от две години заради липсата на редовни бюджетни закони. Има стимули за предсрочно връщане на работа, като в тези случаи майката получава 50% от обезщетението. Бившият социален министър Борислав Гуцанов имаше идея стимулът да се вдигне до 75%, но това така и не стана факт заради падането на кабинета.

Преди дни социалната министърка Наталия Ефремова обясни, че увеличение на майчинството през втората година и по-висок стимул при връщане на работа могат да се дискутират при “бюджет 2027-а”, но не и сега.

Всъщност от разчетите на НОИ ясно се вижда, че допълнителните стимули за връщане по-рано на работа не дават голям ефект.

При консервативната прогноза, ако те се вдигнат с 5% бонуса ще получат 8050 майки. Това обаче ще са допълнителни разходи от 1 120 000 евро, а приходите от осуровки ще са само близо 574 хил. евро.

Ако процентът се вдигне до 15, то засегнатите лица биха били 13 750, разходите за обезщетение ще скочат с 1,12 млн. евро, но приходите от осигуровки ще са над 1,7 млн. евро, или в хазната ще влизат повече пари - 601 млн. евро.

“С оглед на изложеното, независимо че предложеното съдържа потенциал за положителни икономически ефекти, същото не може да бъде подкрепено, доколкото предполага съществено отклонение от принципите на осигурителната система, а именно дублиране на осигурително плащане, което по дефиниция е компенсаторно плащане за загубен доход от труд, с възнаграждение за реално упражнявана трудова дейност”.

От 1 юли миналата година обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст вече не може да се получава, ако човек работи по втори трудов договор.