Делян Добрев 20 г. "мъжки" водеше битките на ГЕРБ в енергетиката и бюджета, а сега ще стане от стола и ще помага отстрани

Благодаря на Бойко Борисов, че ме търпя дори когато бях вътрешна опозиция, каза той

Лидерът на ГЕРБ започна да сменя знаковите лица в партията

Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес. Борих се мъжки, отстоявах принципите си докрай и се гордея с това.

Вие сте тези, които ми давахте сили! Благодаря ви! Сигурен съм в младото поколение политици! Стискам им палци да постигнат повече от нас!

С тези думи в събота неочаквано и за трети път острието на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че напуска активната политика и парламента след 20 г. работа за ГЕРБ. До дни той ще входира молбата си в Народното събрание. Направи го по време на лятната младежка академия на ГЕРБ в Раковски, докато до него седеше Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ пък обясни, че за да дойдат нови лица в партията - “някой трябва да стане и от стола”.

Не бяха минали и няколко часа от изказването веднага

съпартийци, но и опоненти видяха в 48-годишния хасковец потенциален кандидат за президент

Всички, които съм ги взел преди 20 г. и са работили за партията, спокойно могат да останат да помагат, да им се радват децата и да се оттеглят малко назад,

както самият аз съм се оттеглил,

това не е, защото не се харесваме и уважаваме - точно обратното, каза Борисов. И уточни, че нови не значи само млади, защото можели да са и на 40-50 г., но експерти с визия.

Добрев пък каза пред младежите, че е дал пример, защото от кабинета “Борисов 1” в партията останали само той и Влади Горанов.

По един или друг начин всички други се оттеглиха и дадоха път на следващите. Помните Лиляна Павлова, Ивайло Московски - страхотни министри. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже и Трайчо (Трайков - б.а.) и Дянков (Симеон - б.а.) бяха млади. Сега сме на по 50. Според мен

30-годишните се справяхме по-добре от други, защото имахме хъс, енергия и огромно желание

да постигнем нещо, каза още той.

Освен Добрев след изборите на 19 април от политиката се отказа и бившият правосъден министър от ГЕРБ Георги Георгиев. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров пък напусна изпълнителната комисия на партията.

Общинската организация на ГЕРБ в Благоевград също има нов лидер. С почти пълно единодушие членовете са избрали Антоанета Богданова, която е и председател на Общинския съвет. Богданова поема поста от бившия кмет Атанас Камбитов, който също бе номиниран, но се отказа от участие в надпреварата.

След събранието с публикация във фейсбук Камбитов заяви, че е изчакал отчетно-изборното събрание на градската организация, за да направи своя отвод.

С времето разбрах, че различията, които имаме, са много повече от допирните точки. Благодаря на г-н Борисов и на всички вас за годините заедно! Оставам един от вас и ще продължа да подкрепям каузите, в които вярвам, каза Камбитов.

Той бе депутат от ГЕРБ, след това два мандата кмет на Благоевград. За кратко напусна ГЕРБ и се присъедини към “Републиканци за България” на Цветан Цветанов, но преди 2 г. се върна отново при Борисов.

Още през февруари имаше слухове, че енергийното острие Делян Добрев напуска партията след скандал с Борисов. За да опровергае това, тогава използва цитата на Марк Твен, че слуховете за неговата смърт са силно преувеличени.

Всъщност той е човекът от ГЕРБ, на когото Борисов негласно е позволил да защитава позиции, които не съвпадат с тези на партията. Смело казваше на глас това, което самият Борисов не си позволяваше да заяви публично.

Добрев е “остър камък” и за него се знае, че може да гласува против партийната повеля. Бойко Борисов дори шеговито се обръщаше към него с “опозицийо моя”.

Благодаря на Борисов, че ме е подкрепял, търпял ме е дори когато бях вътрешна опозиция. Пак ме търпеше, разказа той.

Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада, по-късно се завръща в България и работи за “Нютон Финанс Мениджмънт Груп” в София. Известно време се труди и в Областната управа на Хасково като ръководител на проекти с европейско финансиране, в Агенцията за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес, в Районния съд в Хасково.

Добрев бе силният човек в енергетиката не защото беше министър в първия кабинет на Борисов (2012-2013). Тогава той наследи Трайчо Трайков в мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Като дългогодишен председател и член на енергийната комисия в парламента всички ключови промени и решения в този сектор се вземаха с негово участие, а често и по негова идея - като се започне с въвеждането на бариери пред скъпите фотоволтаици с договори за компенсации, със стартирането, а след това замразяването на АЕЦ “Белене”, решението за продажба на руските реактори, 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй”, либерализацията на пазара на електроенергия, включително и за бита, и модела за компенсации за домакинствата в сметките за ток.

През годините не бяха малко и слуховете, че и назначенията в държавните енергийни компании са повлияни от него.

По време на кабинета на сглобката “Денков - Габриел”

водеше яростен сблъсък със съгражданина си Асен Василев

Добрев не подкрепи бюджета на сглобката. А при гласуването на дерогацията на “Лукойл” през ноември 2023-а дори внесе собствено предложение за незабавно прекратяване и бе единственият депутат от ГЕРБ, който гласува “за”.

Точно неговата група обаче застана зад него в двата най-шумни сюжета около Добрев - “Кумгейт” и “Апартаментгейт”. Първият избухва през 2017 г., когато Добрев оттегля доверието си от тогавашния кмет на Хасково Добри Беливанов.

Елена Йончева, тогава депутатка от БСП, го обвини, че е създал “роднинско-клиентелистка мрежа” в община Хасково. Добрев

подаде оставка от всички постове, а парламентът я отхвърли

БСП пък сезираха КС, който излезе с тълкуване, че оставката е личен акт и парламентът няма право да я гласува (или отхвърля), а само да я констатира. В крайна сметка той спечели дело за клевета срещу Йончева.

През 2019 г. сайтът “Биволъ” публикува информация, че майката, бащата и братовчедката на Добрев са закупили имоти в София на цени, по-ниски от пазарните. Този скандал доведе до втората оставка на Добрев като депутат, която този път беше приета от 44-ото НС.

В следващите две години той не заемаше държавни постове. И се завърна в парламента през 2021 г. Досега Добрев бе депутат в 12 парламента, а на мястото му в настоящия вероятно ще влезе Христо Гаджев.