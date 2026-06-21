Витанов: Новият бюджет ще включва съкращения в почти всички администрации

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България" и председател на Комисията по външна политика Петър Витанов обяви, че предстоящият държавен бюджет ще включва съкращения и ограничения на разходите в почти всички администрации. Те обаче няма да засягат доходите на работещите и пенсионерите.

"Решенията ще се вземат внимателно и с хирургическа точност, за да не се създава социално напрежение", категоричен бе Витанов в предаването "На Фокус" по НОВА. Според него например прекалено големи съкращения във външното министерство биха се отразили върху броя на дипломатическите представителства на България по света.

По-рано стана ясно, че държавните чивновници вече ще плащат осигуровки. Това ще стане плавно, така че да се компенсира загубата на доход за преходния период. "Не трябва да се допусне реално намаляване на чистия месечен доход", заяви в интервю за БНР депутатът Стефан Белчев.

Витанов определи финансовото състояние на държавата като значително по-тежко от публично известното. Според него през последните години е водена политика на „разхищение", а „огромни кражби" и неясни разходи тепърва ще стават публично достояние.

По темата за европейските санкции срещу Русия Витанов защити решението на България да изрази резерви по отношение на някои предложения. „Не може да се съгласяваме със санкции, които повече вредят на европейската икономика, отколкото на Русия", каза той.

Според него България и други държави, сред които Словакия, имат основания да възразят срещу включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък. Витанов отхвърли твърденията за промяна във външнополитическия курс на страната. „Има последователност, но с нюанси. Акцентът се поставя върху българския интерес", заяви той.

Витанов призна, че подкрепя Илияна Йотона на предстоящите президентски избори, въпреки че нейната кандидатура не била обсъждана в партията.

„За мен Илияна Йотова е подходящ кандидат. Имам само положителни впечатления и я уважавам твърде много."