550 евро глоба за асеновградчанин, шамаросал здраво жена си

След удара тя чувала приглушено

Мъж от Асеновград ще трябва да плати глоба от 550 евро, след като шамароса жена си след скандал. Двамата се скарали на 18 май т. г. и той я ударил толкова силно, че дъщеря им чула от съседната стая. Момичето изтичало при родителите си и намерило майка си да плаче и да държи лявото си ухо. Жената споделила, че чува приглушено. После подала сигнал в полицията.

Нападателят не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност и наказан само с парична санкция. Като смекчаващо вината му обстоятелство съдът в Асеновград отчита факта, че той работи и издържа съпругата си и четирите им деца. А като отегчаващо - данните, че е посягал на жена си и друг път, макар тя да не е подавала официални оплаквания до момента.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.