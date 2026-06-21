Разказ от първо лице как бе открита починалата туристка в Пирин

Как е била открита изчезналата туристка в Пирин, разказва от първо лице Памела, която е била заедно с Деян Стоянов днес в планината в същия район.

Опитната планинарка Живка Куртева е тръгнала в събота сутринта от заслон Кончето към Вихрен заедно с малкото си кученце. Следобед, около 15 ч., връзката с нея е изгубена. Вечерта нейни близки подават сигнал в Планинската спасителна служба и започва акция по издирването й. В неделя сутринта се пуска дрон, включва се и военен хеликоптер за оглед на района, но от жената няма и следа. Откриват я около 16,15 ч. починала на около 300 метра под въжето на Кончето, паднала по стръмните скали.

За трагичния случай разказва в пост в социалните мрежи Памела. Ето и нейния разказ:

"Сутринта с Deyan решаваме да направим преход към Кончето. На една от почивките прочетохме в интернет, че се издирва жена с куче, която предишния ден е тръгнала от заслон Кончето посока Вихрен.

Точно когато свършва въжето и започва изкачването към връх Бански Суходол, на два пъти чухме нещо като кучешко лаене. После - тишина. Не бяхме сигурни какво сме чули. Чудехме се дали не е птица, дали не ни се е сторило. На Бански Суходол имаше група младежи с колона, от която гърмеше музика. За щастие, след малко си тръгнаха. Решихме да се обадим на нашия приятел Ванка Тодоров, който веднага ни свърза с централата на ПСС в Банско. И точно в този момент лаенето се чу отново. Този път вече бяхме сигурни. Хеликоптерът бързо качи спасителите и започна оглеждането на терена. Към акцията се включи и Генко, който се качи към Кончето, за да помогне в търсенето на жената.

Кучето се чуваше, но не се виждаше. Накрая ги откриха. За жената знаете какво се е случило от официалната информация и медиите. Нашите съболезнования на семейството. Генко отиде да вземе кучето, а с Деян взехме дрона на ПСС. Преди Кутело се срещнахме с Генко и тримата заедно слязохме. Свързах се междувременно със семейството на жената и уговорихме предаването на кученцето.

Пиша всичко това с една молба: когато знаете, че в даден район се провежда спасителна акция - оглеждайте се, вслушвайте се, бъдете внимателни!!!!

Едно тихо лаене може да промени много."