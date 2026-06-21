Елена Поптодорова: Патриарх Кирил идеологически подкрепи войната срещу Украйна

България трябва внимателно да прецени последствията от налагеното на вето върху части от новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това е мнението на бившия посланик на страната ни в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова.
Според нея аргументите на правителството, свързани със санкциите срещу руския патриарх Кирил и енергийния сектор изискват отделен анализ.
„Струва ми се, че имаше желание България този път да се появи по-видимо в Европейския съюз – с един своеобразен фойерверк. Но истината е, че до окончателното гласуване има време именно за разговори и договаряне", посочи Поптодорова пред Би Ти Ви.
Преди дни в Брюксел премиерът Румен Радев заяви, че България няма да подкрепи санкциите срещу руския патриарх Кирил и съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов, защото това ще е "прострелване в крака".
Според Поптодорова фигурата на руския патриарх не трябва да се разглежда единствено през призмата на религията. От своя страна Радев каза, че политиката и религията не трябва да се смесват, а с Русия сме част от едно православно семейство.
„Той не е просто символ. Кирил е еманация на една вековна имперска политика на Кремъл и е сред хората, които идеологически подкрепиха войната срещу Украйна", заяви тя.
По думите ѝ използването на православието като инструмент за влияние е част от по-широка стратегия на Москва.
„След рухването на комунистическата идеология на преден план излезе православието като средство за влияние. Това е част от хибридната война и от опитите за разделение в обществата", добави тя.
„Заглавията остават, обясненията никой не ги чете"
Поптодорова изрази притеснение и от заявките на новото българско правителство, че няма да предоставя повече военна помощ на Украйна.
„За съжаление в международната политика заглавията остават. Обясненията, че не става дума за продажби или че не е постъпило искане, почти никой не ги чете. Във Вашингтон именно това заглавие беше забелязано", каза тя.
Според дипломата подобни послания могат да създадат впечатление за промяна в стратегическата ориентация на страната, дори реалната политика да не се е променила.
Поптодорова коментира и палежа на автомобили на българската дипломатическа мисия в Скопие. Според нея подобни действия не могат да бъдат разглеждани като изолиран хулигански акт.
„В Северна Македония всичко минава през политическа интерпретация. Това показва постоянно и системно подхранване на негативизъм към всичко българско", коментира тя.
„За съжаление нямаме истински адвокат на нашата позиция в Европа. А когато става дума за спор, свързан с идентичност, а не просто с география, той е много по-труден за обяснение и решаване", каза тя.
Поптодорова коментира и започналите разговори между представители на САЩ и Иран в Швейцария, като предупреди, че процесът няма да приключи бързо.
„В момента са седнали политиците. Истинската трудна работа тепърва предстои – с юристи, експерти по енергетика, финансисти и представители на Международната агенция за атомна енергия", посочи тя.
Според нея сегашните разговори са насочени основно към намиране на изход от напрежението и гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.
„Съединените щати очевидно са стигнали до извода, че са в патова ситуация и трябва да се търси нов модел на отношения с Иран. Това означава, че се задава нова конфигурация на Близкия изток", смята Поптодорова.