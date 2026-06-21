ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран вкара на Белгия, оказа се, че има засада

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23086231 www.24chasa.bg

Само с 28 гласа повече кандидатът на ГЕРБ спечели балотажа за кмет на сливенско село

1800
Кандидатът на ГЕРБ спечели само с 28 гласа повече от конкурента си от БСП.

Кандидатът на ПП ГЕРБ Димитър Илиев спечели балотажа за кмет на сливенското село Чинтулово, съобщи БТА, цитирайки заместник-председателя на секционната избирателна комисия Съби Събев.

На втория тур на частичните местни избори Илиев получи 392 гласа, докато кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев е подкрепен от 364 избиратели. Недействителните бюлетини са осем. Общо 15 избиратели са упражнили правото си на глас чрез машина, добави Събев. 

На първия тур на частичните местни избори, произведен на 14 юни, Илиев получи 324 гласа, или 45,57 процента от действителните гласове, а Ганев – 310 гласа, или 43,60 процента.

Частичните избори се наложиха след смъртта на досегашния кмет Иван Щилянов.

 

 

Кандидатът на ГЕРБ спечели само с 28 гласа повече от конкурента си от БСП.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)