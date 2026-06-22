Кметът на Банско с благодарност към участвалите в акцията за туристката в Пирин

Кметът на Банско Стойчо Баненски благодари на участвалите в акцията по откриване на изчезналата туристка в Пирин. Тя бе намерена починала в неделя следобед. Паднала е от ръба Кончето по скалите.

Жената тръгнала на преход от заслон Кончето към Вихрен в събота сутринта. Следобед връзката с нея изчезнала. Вечерта е подаден сигнал до Планинска спасителна служба.

В акцията по издирването участваха планински спасители, както и военен хеликоптер. С тях бе и кметът Баненски, който е доброволец към отряда в Банско.

Ето какво написа в социалните мрежи кметът Баненски:

"Изказвам своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на загиналата туристка. Наред с тъгата пред човешката трагедия, отново станах свидетел на висок професионализъм, смелост и всеотдайност на всички участници в акцията по издирването.

Българските ВВС, които днес помогнаха толкова много, ме карат да изпитвам гордост и уважение. Респектиран съм от екипажа на военния хеликоптер „Кугър" от авиобаза Крумово, който за пореден път показа изключителни умения и самообладание при работа в сложен и рисков планински терен. Много пъти съм виждал професионализма и майсторството на тези екипажи, но днешната въздушна операция беше наистина впечатляваща и на границата на възможното.

Благодаря на моите колеги от ПСС – отряд Банско – Иво Валеов, Димитър Пицин и Иван Баряков, с които бяхме заедно в акцията, на наземния екип и на ръководството на ПСС за координацията. Всички за пореден път показаха професионална, физическа и психическа подготовка, достойна за най-високите стандарти на планинското спасяване.

Днес е първият ден на лятото. Планината ще посрещне хиляди хора през следващите месеци. Така трябва да бъде, защото Пирин е едно от най-красивите богатства на България. Но нека любовта към планината върви ръка за ръка с отговорността", написа Баненски.

Той апелира към всички, които тръгват на преходи да не подценяват планината, да не надценяват собствените си възможности, да планират внимателно своите преходи, да следят метеорологичните условия и спазват правилата за безопасност.