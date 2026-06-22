Михаил Екимджиев: Специално законодателство да прочисти корумпираните магистрати

Ако некорумпирани прокурори си признаят, че са правили кариера в корумпирана среда, собственият им авторитет се губи. На преден план е личният пред обществения интерес. Правото е отговор на обществените потребности. Трябва да се приеме специално законодателство с кратък период на действие, който да има символно значение - да се прочисти от корумпираните магистрати. Новите да нямат развращаващи примери до себе си. Символите са важни в този момент. Иначе системата потъва. Тома коментира по Нова телевизия адвокатът Михаил Екимджиев.

Трябва да има орган, който може във всеки конктретен случай да се занимава със събраната със СРС информация и да отсява сухото от суровото, допълни той. Според Екимджиев при липса на политическа воля нищо добро не може да се случи.