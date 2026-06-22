Румен Христов: Не е сигурно дали няма да имаме кандидат за президент

Не е сигурно дали от ГЕРБ-СДС няма да имаме кандидат за президент. Така лидерът на СДС Румен Христов отговори на въпроса дали коалицията би подкрепила Андрей Гюров за кандидат.

Преди няколко дни лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет и подкрепен от тях.

Христов заяви, че формациите не са преговаряли въобще за кандидатура и тя е била "сложена на масата изведнъж".

"Некоректно е малко преди да са започнали преговорите да се каже: това е кандидатът, подкрепяйте го. Надявам се, че представителят на проевропейската част ще има шанс да отиде на балотаж", каза пред БНТ лидерът на СДС.

По думите му е добре да се постигне договореност да бъде подкрепен, който и да е от проевропейските кандидати.

"На първи тур ми се струва, че ще е трудно, но на втори тур ми се струва, че трябва да обединим усилия около проевропейски кандидат", обясни той. За това, че обща дясна кандидатура ще има по-големи шансове на президентските избори в неделя заговори и Владислав Горанов. Той уточни, че лично не би подкрепил Андрей Гюров, но "ако има единна и ясна център-дясна кандидатура, тя има шансове. Ако няма единна кандидатура, няма шансове".

Румен Христов коментира и оттеглянето от Народното събрание на депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, който обяви решението си преди дни.

"СДС никога не са се месили в делата на други партии. Господин Добрев беше заявил, че иска да поработи върху други дела. Мога да кажа, че е може би един от най-добрите енергийни специалисти за последните десетилетие. Прекрасен колега, на добър път".

"Млади хора има, ротация има, особено в ГЕРБ. Ние трябва винаги да сме готови за избори, защото за последните години направихме осем такива. Винаги се плаща цена за управлението, особено когато имаш нестабилна политическа ситуация в страната", каза още лидерът на СДС.

Относно кабинетът на Румен Радев лидерът на СДС бе категоричен, че не може да се даде оценка за месец и половина.

"Ние наистина даваме тези 100 дни и ще бъдем много внимателни и обрани по отношение на действията на правителството. Ние няма да ги притесняваме, но те имат нужда от бързи и решителни действия. Коректни сме спрямо тях като опозиция, въпросът е те да задвижат нещата", каза той.