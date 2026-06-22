Тодор Тагарев: Руската църква действа заедно с "Кремъл"

Руската църква действа заедно с "Кремъл". Внушава, че на всеки войник, загинал на фронта, греховете му ще бъдат опростени. Това е причината патриарх Кирил да бъде предложен за вкарване в санкционния списък.

Това коментира по Нова телевизия Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. "Има въпроси, по които България трябва да защитава собствения си национален интерес. Това, което виждаме, не е защита на българския, а на руския интерес", допълни Тагарев.

Причина за коментара му стана обявеното от премиера Румен Радев намерение да бъде блокиран 21-ия пакет от санкции срещу Русия, за да извади от предложените от Европейската комисия ограничения за руския патриарх Кирил и бившия шеф на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо, мен ме интересува руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източна православна като нашата, ние сме от едно семейство. Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната", обясни позицията си Радев пред журналисти в Брюксел преди дни.

Ако се наложат санкции срещу патриарх Кирил, причината е, че той е забъркан с руските специални служби, но е духовно лице. БПЦ е силно свързана и това може да нанесе косвени щети на БПЦ, допълни журналистът Валери Тодоров, бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Според него обаче няма никакъв драматизъм, защото сме членове и на ЕС, и на НАТО.