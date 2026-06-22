Атанас Пеканов: Държавата не е против санкциите срещу Русия, ако не са в наш ущърб

Държавата не е против санкциите срещу Русия, ако те не са в наш ущърб. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

През миналата седмица премиерът Румен Радев обяви, че страната ни ще наложи вето на 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Става дума за санкциите в частта срещу руския патриарх Кирил и съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"На срещата на държавните глави в четвъртък и петък 21-ият санкционен пакет не е обсъждан. Обсъжда се на по-ниско ниво и всяка държава, която има проблем, казва. Когато нещо идва в ущърб на твоите интереси, трябва да го кажеш", поясни вицепремиерът.

"По религиозните въпроси едва ли съм най-компетентният, който да обясни. Аз приемам тезата, че може би трябва да оставим религията. Трябва да намерим някакъв начин да се замрази конфликта, защото не виждаме ясен край", каза още Пеканов.

Той коментира и средствата, които страната ни получи по плана за възстановяване и устойчивост в петък.

"С оглед на всички усилия, които положихме, както и благодарение на всички предишни правителства, най-накрая България получи четвъртото плащане по ПВУ. Ключова реформа беше създаването на антикорупционната комисия. Ключовата работа беше на изборите, премиерът Радев спечели с ясно мнозинство и гласуваха тази комисия да съществува. Тази комисия беше заложена още в правителството на Кирил Петков", каза Пеканов.

Вицепремиерът обясни, че по петото плащане трябва да отчетем 56 етапа и цели.

"Към момента не сме отчели нищо, а имаме 50 дни. Отсрочка няма, защото европейските правила и срокове не са пожелателни", каза той.

"Има много ясни и конкретни резултати от парите по ПВУ. 2000 СТЕМ кабинета, в здравеопазването има модернизиране, например медицинските хеликоптери", заяви вицепремиерът.

Относно процедурата по свръхдефицит Пеканов заяви, че в доклата на Европейската комисия ясно пише, че от няколко години фискалната траектория у нас върви неустойчиво.

"Означава, че всяка година разходите на държавата се покачват повече от приходите. По-добре е сега да го признаем и да вземем мерки. Мерките не означават изведнъж пицата да стане постна, но постепенно да намаляваме калориите", каза той.