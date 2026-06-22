Политолози: Йотова трябва да се еманципира от Радев, Гюров е слаб кандидат

Илияна Йотова се явява в една много силна роля на президент и едновременно кандидат-президент. От интервюто ѝ вчера пред bTV разбираме, че тезата й съвпада с тази на премиера Румен Радев. Те ще вървят заедно, при това доста силен екип за президентските избори. Г-жа Йотова направи много силен разрез на цялата политика. Тя се показа като държавник. Този анализ направи политологът проф. Мария Пиргова пред bTV по повод предстоящите избори за президент наесен.

Г-жо Йотова като кандидат не е отрекла, че има намерение да се кандидатира за пълен мандат. Очакванията и на техните избиратели са тя да бъде подкрепена от Румен Радев. Според мен основният въпрос е дали Румен Радев може да прелее този огромен електорален потенциал на друг кандидат освен себе си. За г-жа Йотова е много важно да се еманципира, за да получи тази подкрепа тя трябва да изгради свой собствен политически образ. Не може да върви като аватар на Радев, коментира и социологът Елена Дариева.

Много ще е трудно, защото първата задача на Йотова ще е да убеди българите, че жена може да е президент. Вторият проблем е, че върви в стъпките на Радев, а хората ще искат в някаква степен тя да се противопоставя, каза пък политологът проф. Румяна Коларова.

Тя коментира и завъртането на името на бившия служебен премиер Андрей Гюров за кандидат на десните за президент.

"Президентските избори са само след няколко месеца, а досега сме чули само една кандидатура - тази на Андрей Гюров. При това не от него, а от председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов. Дори "Продължаваме промяната" научили от Атанасов, че Гюров ще е кандидатът на десните.

Андрей Гюров е изключително слаб кандидат. Целият медиен шум около него е като македонската приказка - "сам се харесал". Аз не виждам нищо конкретно като качества в него, в някои религии има върховно същество Ангел-паун, но тук имаме позата на паун", каза проф. Коларова.

Мисля, че г-жа Коларова е съвсем права - няма качествата - отдолу личи един доста ограничен администратор. Мисля, че ПП и ДБ имаха много по-добри кандидати, които биха доста силни с разбиране на политиката, коментира и проф. Пиргова.

Големият въпрос е кой ще отиде на балотаж, каза Елена Дариева. Според нея шансовете на двойката Гюров-Кандев не зависят от личностните им качества, а от това кой ги подкрепя и дали ще успеят да привлекат периферия.