Арх. Любомир Георгиев: Още се мисли дали да има паркинг в Борисовата градина

Ще премислим всеки елемент дали да има паркинг в Борисовата градина или не. Бившият стадион "Юнак" в момента е дупка, предвижда се да се преизгради стадион. Това също ще обсъдим на експертния съвет, каза по Нова телевизия арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет на София. Той коментира бъдещето на обектите в Борисовата градина преди приемането на Общия устройствен план на парка.

На езерото "Ариана" ще се изгради бирария. Част от обектите там ще се премахнат, други ще се възстановят

За басейна "Мария Луиза" планът предвижда отчуждаването на имотите. Идеята е там да има къпалня, каза още арх. Любомир Георгиев.