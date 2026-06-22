Задържаха мъж, пребил друг след улична разпра във Велико Търново

Полицаите във В. Търново задържаха 38-годишен местен жител, нанесъл жесток побой на по-възрастен мъж и го пратил в болница.

В петък около 22,30 ч. на тел. 112 е получен сигнал за вихреща се разпра на улица в областния град. Пристигналите полицаи установили, че скандалът е започнал между двама мъже на 38 и 63 години, съответно от В. Търново и с. Дълги припек. Кавгата прераснала във физическа саморазправа със сериозни последствия за по-възрастния мъж. Той е откаран и настанен за лечение във великотърновската болница с травми на главата.

Другият е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.