ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Болестта шап опразни фермите в Кипър: Умъртвиха 80...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23087219 www.24chasa.bg

Задържаха мъж, пребил друг след улична разпра във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

432

Полицаите във В. Търново задържаха 38-годишен местен жител, нанесъл жесток побой на по-възрастен мъж и го пратил в болница.

В петък около 22,30 ч. на тел. 112 е получен сигнал за вихреща се разпра на улица в областния град. Пристигналите полицаи установили, че скандалът е започнал между двама мъже на 38 и 63 години, съответно от В. Търново и с. Дълги припек. Кавгата прераснала във физическа саморазправа със сериозни последствия за по-възрастния мъж. Той е откаран и настанен за лечение във великотърновската болница с травми на главата.

Другият е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)