Почина басистът от Бараби Блус Бенд Льоди

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Басистът и съосновател на Бараби Блус Бенд Людмил Стоилов - Льоди, е починал на 19 юни. Тъжната вест беше съобщена от негови близки в социалните мрежи.

С кончината му си отива и последният представител на оригиналния състав на групата Бараби Блус Бенд. Барабанистът Милен Кръстев – Вуйчото почина през 2012 г., а фронтменът Марио Събев – Буги Барабата си отиде през лятото на 2019 г.

Групата е създадена през 1993 г. от Буги Барабата и Льоди. Малко по-късно към тях се присъединява и Милен Кръстев – Вуйчото. За кратко време формацията се утвърждава като едно от емблематичните имена на българската блус и рок сцена.

През същата година музикантите издават дебютния си албум „Песни от гаража", а през 1995 г. излиза и вторият им студиен албум – „Лоши времена". В края на 1996 г. Льоди напуска групата и поема по различен професионален път, като става част от техническия екип на радио „Тангра".

"Напусна ни ЛЬОДИ – последният от оригиналния състав на БАРАБИ БЛУС БЕНД!", написаха от радиото във фейсбук по случай кончината на музиканта.