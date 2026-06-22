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Мъж отнесе 200 евро глоба за заплахи към шофьор и счупено стъкло на такси

Дима Максимова

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Пиян троши такси в Свищов

Глоба в размер на 200 евро е наложил Районен съд - Свищов, на 37-годишен местен жител за хулиганство. 

Екшънът се разиграл в четвъртък около 23,30 ч. в крайдунавския град.

След като се почерпил добре с алкохол, мъжът се качил в такси и решил да ходи при жена в Хасково. Таксиметровият шофьор обаче се усъмнил, че клиентът може да плати дългия курс и го свалил от колата. Последвали закани и заплахи, и дори разгневеният мъж счупил с ръка стъклото на жълтата кола.

След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

Подобни случи не са рядкост. Преди десетина дни Районният съд във Велико Търново глоби с 255 евро 57-годишен местен жител, след като нападнал охраната на хотел в областния град, нанасял удари с ръка по витрините на сградата и хвърлял указателни табели по паркираните отпред автомобили.

Пиян троши такси в Свищов

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