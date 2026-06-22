Ивелин Михайлов обяви края на Исторически парк

Лидерът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който изгради и политическата си формация.

В публикация във фейсбук Михайлов призна, че идеята не е получила подкрепата, на която е разчитал, и заяви, че поема пълната отговорност за случилото се.

„Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!", написа той.

През последните две години Михайлов нееднократно е заявявал, че "Исторически парк" върви към своя край. Исторически парк на Ивелин Михайлов СНИМКА: ФЕЙСБУК ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК

Още преди влизането си в политиката Ивелин Михайлов и създаденият от него "Исторически парк" бяха обект на множество проверки, сигнали и журналистически разследвания. През годините срещу бизнеса му са подавани редица сигнали за нарушения и престъпления, свързани както с финансирането на комплекса край село Неофит Рилски, така и с дейности около продажбата на имоти, инвестиционни схеми и набиране на средства от вложители. Два дни след пробива на партия "Величие" в парламента НАП съобщи за стартирали проверки на фирмите на идеолога ѝ Ивелин Михайлов. Проверките бяха, както негови фирми, така и свързани с партията лица. Не се посочва изрично дали това включва и нейния лидер – бившия служител на НСО Николай Марков.

Вече има образувани производства по подадени сигнали отпреди няколко месеца за измами и финансови схеми, обясни шефът на НАП по онова време Румен Спецов. Става въпрос за стари сигнали, а не за такива от предизборната кампания.

Отделно фирмите на Михайлов имат задължения към държавата, но не е ясно в какви размери.

В туристическия атракцион в село Неофит Рилски край Ветрино няма вложени нито европейски, нито държавни средства, обясни Николай Марков. „Исторически парк" е тематичен комплекс, изграден като туристическа атракция с възстановки на различни исторически епохи и зони за събития, финансиран основно с частни средства чрез инвеститори и акционери. Доизграждането му продължава, като привърженици на проекта могат да купуват акции и да участват във финансирането.

Шефът на НАП посочи, че по сигналите се работи, но към момента няма окончателни резултати.

Така се оказва, че срещу Михайлов текат поне четири проверки. Две от тях са на МВР, където има сигнали за струпване на оръжия, комуникационна техника и военни камиони, провеждане на военни обучения от спортен клуб "Български юнак", извършване на граждански арести от охранителна фирма "Пазителите", както и поставяне на частни камери за видеонаблюдение в района на селото.

По данни от писмени отговори на тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов до депутата Ивайло Мирчев полицията извършва проверки, като резултатите ще бъдат докладвани на прокуратурата. МВР препоръчва при съмнения за сигурността да се сезира и ДАНС.

От отделни негови изявления става ясно, че се проверяват и свързани фирми на Михайлов, като част от данните вече са предадени на прокуратурата. Има и по-старо разследване на Икономическа полиция за съмнения за финансова пирамида, но без повдигнати обвинения.

В нощта на изборите, когато "Величие" изненадващо влезе в парламента, Калин Стоянов заяви, че не е запознат със сигнали срещу партията и свързани лица.

Без резултат остава и проверка от 2019 г. на Комисията за финансов надзор, която е сезирала прокуратурата относно "Исторически парк" АД за заблуждаваща информация. Според регулатора част от средствата на акционерите не са използвани по предназначение за строителството на комплекса.

Срещу закупените акции Михайлов обещава доходност и привлича инвеститори, като паралелно се представя и като финансов консултант. Местни жители разказват, че районът около Неофит Рилски се е променил заради заселване на негови поддръжници, които купуват имоти в селото. Според данни на НСИ населението остава около 780 души и не показва сериозен спад между двете последни преброявания.

През ноември 2025 г. Софийската градска прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията проведоха мащабна акция срещу лица, свързани с "Исторически парк". Операцията беше едновременно в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, където се намира комплексът. Според прокуратурата разследването е за дейността на организирана престъпна група, действала от 2013 г. и разследвана за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. В рамките на акцията бяха извършени десетки претърсвания и изземвания, а впоследствие седем души бяха задържани и оставени в ареста. Ивелин Михайлов не беше привлечен като обвиняем по делото.

Разследването на Софийската градска прокуратура е започнало още на 9 декември 2024 г. Не е известно дали то е образувано по сигнал на граждани, след информация от ДАНС или МВР, или след самосезиране на държавното обвинение. Преди да започне разследването в прокуратурата е бил изпратен и докладът на временната парламентарна комисия, създадена да провери дейността на "Исторически парк" и свързаните с него дружества.

По време на работата на комисията представители на МВР, НАП, ДАНС, Комисията за финансов надзор и прокуратурата представиха данни за множество проверки срещу Михайлов още от 2016 г. Само в МВР са били извършени 28 проверки, свързани с различни предполагаеми нарушения - от незаконна продажба на акции и съмнения за изграждане на финансова пирамида, през неправомерно придобиване на имоти, до сигнали за натиск върху общински съветници, данъчни нарушения, пране на пари и престъпления срещу политическите права на гражданите.

Според финансов анализ, представен пред парламентарната комисия, дружеството зад "Исторически парк" е натрупало загуби от около 6 млн. лв. и е с отрицателен капитал. Анализът показва още, че обещаваната на инвеститорите доходност от 25% не се открива във финансовите отчети.

Пред временната парламентарна комисия вложители разказаха, че са инвестирали значителни суми срещу обещания за висока доходност, дивиденти и имоти в района на комплекса. Според свидетелски показания част от схемата е разчитала на привличането на нови инвеститори, чиито средства са били използвани за изплащане на обещани печалби на по-ранни вложители.

Според прокуратурата чрез схемата около "Исторически парк" за приблизително десет години са преминали над 50 млн. лева.