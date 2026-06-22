Над 1000 дигитални номади от цял свят на фестивал в Банско

Над 1000 дигитални номади от цял свят се събраха на фестивал в Банско. С много музика, настроение и пъстра международна публика официално беше открит Bansko Nomad Fest 2026, един от най-големите фестивали за дигитални номади, предприемачи и дистанционни професионалисти в света.

Началото на десетдневното събитие беше поставено в Градския парк в Банско от Елена Калайджиева и Мъжка певческа група „Бански старчета", които представиха богатството на банските традиции и фолклор пред гостите от над 50 държави. Кулминацията на откриването беше общото хоро, на което се хванаха всички участници във фестивала, и пресъздадоха духа, който обединява хора от различни националности и култури в сърцето на Пирин, точно както самият фестивал.

До 30 юни програмата предлага лекции, работилници, нетуъркинг събития, споделени вечери, спортни и уелнес активности, както и множество възможности за нови идеи, приятелства и международни партньорства.

Повече от фестивал, Bansko Nomad Fest е преживяване на световната общност, а Банско за поредна година доказва, че е сред предпочитаните дестинации за хората, избрали свободата да работят отвсякъде.