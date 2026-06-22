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Министър Василев обсъди иновациите и изкуствения интелект с швейцарския посланик

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Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман в Министерството.

По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес, сред които развитието на научноизследователската и развойна дейност, иновациите, както и партньорствата между Софийски университет „Св. Климент Охридски" и швейцарските технологични институции ETH Цюрих и EPFL Лозана, съобщиха от пресцентъра на министерството. 

Акцент е поставен и върху значението на INSAIT и неговото бъдещо развитие, както и върху предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BgGPT.

Според министър Василев ключови фактори за привличане на стратегически инвеститори в сферата на високите технологии, включително и от Швейцария, са достъпът до таланти, наличието на капитал и улеснената бизнес среда и административни процедури.

Министърът е представил и приоритетите на ведомството, като е подчертал, че основна цел е трансформацията на българската икономика към продукти и услуги с висока добавена стойност, както и ускоряване на дигитализацията на административните процеси и услуги.

В срещата са участвали още зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова и зам.-посланикът на Швейцария Н. Пр. Теса Нерини.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с посланика на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман СНИМКА: Министерство на иновациите и дигиталната трансформация

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