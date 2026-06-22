Задържаха китаец в София за опит за шпионаж в полза на чужда държава

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Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем китайски гражданин за опит за събиране на информация, представляваща държавна тайна, с цел предоставянето ѝ на чужда държава. Според обвинението деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Разследването е започнало на 18 юни 2026 г. по сигнал на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС). То се води от Следствения отдел към Софийска градска прокуратура под ръководството и надзора на прокуратурата, съобщиха от обвинението.

На 21 юни 2026 г. по искане на държавното обвинение Софийски градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Съдът е приел, че събраните към момента доказателства създават обосновано предположение за съпричастност към инкриминираното деяние.

В мотивите си магистратите са посочили и реална опасност от укриване, поради което е определена най-тежката мярка за процесуална принуда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава под надзора на СГП.