Разчертават с пътна маркировка основно ремонтираната улица „Мармарлийска" в Търново

Започва разчертаването на улица „Мармарлийска" във Велико Търново с пътна маркировка. Отсечката бе основно ремонтирана, сменена бе подземната инфраструктура – водопроводи и канализация, мрежи и др., след което последва цялостно преасфалтиране с три пласта асфалт.

Във връзка с нанасянето на маркировката днес – 22 юни, а при необходимост – и през следващите дни, паркирането и престоят на автомобили по улица „Мармарлийска" ще бъде ограничено във времето от 9 до 17:30ч.

Разчертаването включва както полагането на осевите надлъжни линии, така и напречната маркировка, джобовете за автобусни спирки и таксиметрова стоянка, паркоместа и др.

Основната улица премина мащабен основен ремонт , който започна в края на лятото на миналата година. Реконструкцията, продължи малко над 8 месеца и включваше подмяна на над 1.1 км централни водопроводи и канализация. При изкопите излезе вековна канализация от османско време.. Бяха направени нови тротоари, уличното осветление сменено с енергоспестяващо и засадени над 60 нови дървета покрай пътното платно