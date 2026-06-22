Косенето на тревните площи в Русе продължава и през тази седмица

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе в периода от 22 юни до 26 юни.

Служителите на общинското предприятие ще извършват дейности по косене в районите на бул. „Трети март", ул. „Антим", блок „Девети септември", Кръговото до ОДМВР – Русе, в Парка на младежта, в района на бившето Руско консулство и по бул. „България", съобщиха от общината.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на средна ивица, скат, прилежащи площи на ул. „Тулча"; бул. „Тутракан" - средна ивица и прилежащи площи; пътен възел „ЛВЗ"; ж.к. „Локомотив"; ул. „Студентска" - прилежащи площи; между „Студентска" и „Неофит Рилски"; между „Алеи Възраждане" и „Доростол"; бул. „Липник" от „Практикер" до п.в. „Липник" - средни ивици и прилежащи площи; п. в. „Липник"; ж.к. „Родина 2"; ж.к. „Родина 4"; между „Шипка", „Кадин мост" и „Вискяр планина"; ул. „Шипка" - прилежащи площи от ЖП прелез до п.в. „Чародейка"; ул. „Чипровци" - прилежащи площи от ул. „Захари Стоянов" до ул. „Шипка"; ул. „Потсдам" и ул. „Проф. Баларев" - прилежащи площи; ж.к. „Здравец", между „Петрохан", „Захари Стоянов", „Байкал" и „Юндола" (70-тици); ж.к. „Здравец", между „Петрохан", „Околчица", „Байкал" и „Захари Стоянов" (80-тици); ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Птици"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Неразделни"; ж.к. „Здравец Изток", Кметство „Здравец"; ж.к. „Дружба 1"; ж.к. „Дружба 2"; бул. „Христо Ботев" - скатове, средна ивица, пътен възел, прилежащи площи и Паметник на Русофилите; бул. „Васил Левски" - прилежащи площи; бул. „Гоце Делчев" - прилежащи площи; панорамна тераса „Левента" - скат и прилежащи площи към ул. „Ген. Кутузов"; ж.к. „Дружба 3", площ между „БИЛЛА и басейна; ж.к. „Дружба 3", блокове МНО; ж.к. „Дружба 3" – „Волани" и бл. 56; ж.к. „Дружба 3", блокове 14, 15, 16 и 17; ж.к. „Дружба 3" - блокове 18,19,20,21,22,23. .

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.