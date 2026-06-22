Задържаха двама при акция срещу мрежа за клониране на горивни карти в София и Ямбол

Двама души са задържани в България при съвместна операция на българските и румънските власти, насочена срещу организирана мрежа за клониране на карти за горива.

Акцията е проведена на 18 юни като част от международното разследване на трансгранична престъпна дейност, свързана със схеми и финансови измами за хиляди евро. В рамките на операцията са претърсени пет адреса и един автомобил на територията на София и Ямбол, съобщиха от ГД „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във фейсбук.

Задържаните у нас са мъже на 30 и 48 години. По данни на разследващите те са част от престъпна група, занимавала се с устройства, монтирани на бензиностанции за самообслужване от европейски търговски вериги. Чрез тях са копирани данни от карти за гориво, които впоследствие са използвани за изготвяне на фалшиви платежни инструменти и зареждане на гориво в особено големи количества.

Разследването е започнало в средата на миналата година под кодовото име JI Secure Pay и се провежда под координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC). Установено е, че в периода от април 2025 г. до февруари тази година членове на групата – български граждани – са действали на територията на Румъния и други държави от Европейския съюз.

Част от участниците в схемата вече са били задържани по-рано, като двама души са предадени на румънските съдебни власти през май. След последната операция разследващите уточняват, че действията по неутрализиране на престъпната дейност продължават.