Мъж потроши автомобил с лопата в момчилградско село

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67-годишен е задържан в Районното управление в Момчилград за нанесени щети по лек автомобил, съобщиха от ОДМВР-Кърджали.

Инцидентът е станал в село Конче. По първоначални данни мъжът нанесъл удари с лопата върху паркиран лек автомобил „Фолксваген". В резултат на вандалската проява са счупени стъкла и е деформирана една от вратите на колата.

На място е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство за повреждане и унищожаване на чуждо имущество по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Причините за инцидента и мотивите за действията на извършителя се изясняват в хода на разследването.