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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23088521 www.24chasa.bg

Намериха 46-годишен обесен в дома си

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: Архив

Млад мъж е намерен обесен в дома си. На 20 юни в къща в гр. Сапарева баня е намерен обесен в една от стаите 46-годишният обитател, съощиха от ОДМВР - Кюстендил. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

На същия ден пък е открито тялото на 72- годишен мъж в язовир „Дяково" - в землището на с. Кременик. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

Полиция СНИМКА: Архив

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