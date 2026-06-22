Намериха 46-годишен обесен в дома си

Млад мъж е намерен обесен в дома си. На 20 юни в къща в гр. Сапарева баня е намерен обесен в една от стаите 46-годишният обитател, съощиха от ОДМВР - Кюстендил. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

На същия ден пък е открито тялото на 72- годишен мъж в язовир „Дяково" - в землището на с. Кременик. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.