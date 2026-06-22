Кюстендилец агресира към полицаи, повикани от съседи заради силен шум. През изминалата нощ кюстендилски полицаи са задържали 32-годишен местен жител за хулиганска проява и неподчиняване на полицейски орган.

Сигналът за силна музика, смущаваща спокойствието на съседите в жилищен блок на ул. „Цар Освободител" в града е подаден малко преди 1.00 ч. в ОДМВР. Пристигналият на място полицейски екип установил наемателя на жилището и госта му, които отказали да се подчинят да не нарушават нощната тишина. Гостът проявил агресия към служителите, отправял закани, обиди и категоричен отказ да изпълни полицейското разпореждане. Задържан е. Съставен му е акт по УБДХ, за случая е уведомен дежурен прокурор.