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Кюстендилец агресира към полицаи, повикани от съседи заради силен шум

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Кюстендилец агресира към полицаи, повикани от съседи заради силен шум. През изминалата нощ кюстендилски полицаи са задържали 32-годишен местен жител за хулиганска проява и неподчиняване на полицейски орган.

Сигналът за силна музика, смущаваща спокойствието на съседите в жилищен блок на ул. „Цар Освободител" в града е подаден малко преди 1.00 ч. в ОДМВР. Пристигналият на място полицейски екип установил наемателя на жилището и госта му, които отказали да се подчинят да не нарушават нощната тишина. Гостът проявил агресия към служителите, отправял закани, обиди и категоричен отказ да изпълни полицейското разпореждане. Задържан е. Съставен му е акт по УБДХ, за случая е уведомен дежурен прокурор.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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