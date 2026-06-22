МВР: Средства от фонда за пътна безопасност се харчат само за мерки срещу катастрофите

Още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев поиска преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд „Пътна безопасност". След като се запозна с него, той разпореди занапред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Това пише в позиция на Министерството на вътрешните работи по повод одит на сметната палата от по-рано днес, според който в специализирания Фонд за безопасността за движение по пътищата са се натрупали, но огромна част от средствата остава неизразходвана.

В доклада се посочва, че България продължава да е сред страните в ЕС с висока пътна смъртност, а предприеманите мерки за ограничаване на катастрофите и жертвите се оценяват като недостатъчни и неефективни.

В доклада се посочва още, че в специализирания фонд са натрупани 523,4 млн. лв, но значителна част от средствата остават неизразходвани заради административни и организационни проблеми в Министерство на вътрешните работи, което управлява ресурса. Одиторите обръщат внимание и на случаи, при които средства, предназначени за пътна безопасност, са били насочвани към дейности с косвена или никаква връзка с превенцията на катастрофите.

Сметната палата критикува още забавените обществени поръчки, слабата координация и липсата на цялостен анализ на причините за пътнотранспортните произшествия. Според доклада това води до ограничен ефект върху реалното намаляване на пътния травматизъм, въпреки увеличаващия се обем на санкциите и натрупаните средства във фонда.

Проверката обхваща периода 2021–2025 г., като според одиторите тенденцията остава следната – броят на катастрофите и ранените расте, докато ефектът от мерките за превенция не е достатъчно отчетлив.