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Трима нападнаха и обраха жена в Асеновград, арестуваха ги

24 часа Пловдив онлайн

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Районното управление в Асеновград. Снимка: Google Street View

Заловили ги за часове

Трима мъже се озоваха в ареста в Асеновград за грабеж над жена, съобщиха от МВР.

В последните минути на съботния ден на телефон 112 бил подаден сигнал за нападната гражданка. Според предварителната информация трима непознати ѝ отнели парична сума на улица в града. 

Още на следващия ден разследващите влезли в дирите на местни жители - на 20, 25 и 30 години. Всички те са с регистрации в полицията, а единият има и присъда. От тримата задържани са иззети мобилни телефони и част от взетите пари.

Документирането на досъдебното производство продължава.

Районното управление в Асеновград. Снимка: Google Street View

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