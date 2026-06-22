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Пожар изпепели 3 коли в база в село Огняново край Пазарджик

Диана Варникова

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Снимката е илюстративна

Три леки автомобила са изгорели напълно при пожар в складова база на частна фирма в пазарджишкото село Огняново. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

В събота по обед бил получен сигнал за инцидента. Базата била позиционирана в землището на селото.

Към мястото незабавно бил насочен екип от огнеборци с един противопожарен автомобил. След потушаване на огнената стихия било установено, че са нанесени щети по 9 автомобила, паркирани в двора, като три от возилата са изгорели напълно.

По първоначално събраните данни огънят тръгнал от сухи треви и отпадъци извън пределите на складовата база.

На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ-Пазарджик. Изчислява се размерът на щетите, нанесени на собственика. Работата по случая продължава.

Снимката е илюстративна

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