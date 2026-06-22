58-годишен е блъснатият пешеходец край Цалапица, в болница е

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Внезапно излязъл на пътното платно и бил ударен от шофьор на 28 години

Мъж на 58 години е пострадалият пешеходец, блъснат на пътя между Стамболийски и Цалапица, съобщиха от МВР.

Както "24 часа" писа инцидентът е станал към 1 часа в неделя.

Мъжът е излязъл внезапно на пътното платно и е бил ударен от лек автомобил. Тестът с дрегер на шофьора на колата, на 28 години, е отрицателен.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват в Районното в Стамболийски.