58-годишен е блъснатият пешеходец край Цалапица, в болница е

Внезапно излязъл на пътното платно и бил ударен от шофьор на 28 години
Мъж на 58 години е пострадалият пешеходец, блъснат на пътя между Стамболийски и Цалапица, съобщиха от МВР.
Както "24 часа" писа инцидентът е станал към 1 часа в неделя.
Мъжът е излязъл внезапно на пътното платно и е бил ударен от лек автомобил. Тестът с дрегер на шофьора на колата, на 28 години, е отрицателен.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват в Районното в Стамболийски.