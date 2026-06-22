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Много пиян моторист се заби в мантинела на изход на Пловдив, в болница е

24 часа Пловдив онлайн

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Дрегер за наличие на алкохол

Дрегерът отчел 2,8 промила

Моторист е настанен в болница след катастрофа на един от изходите на Пловдив, предизвикана под влияние на солидно количество изпит алкохол, съобщиха от МВР.

Около 13,30 ч. в петък мотоциклет "Кавазаки" се ударил в мантинела на "Голямоконарско шосе" и паднал на пътното платно. На място бил изпратен екип на Районното управление в Труд, който тествал с дрегер 52-годишния. Пробата отчела 2,8 промила алкохол. 

Мъжът е оставен под лекарско наблюдение, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство.

Дрегер за наличие на алкохол

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