Много пиян моторист се заби в мантинела на изход на Пловдив, в болница е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дрегерът отчел 2,8 промила

Моторист е настанен в болница след катастрофа на един от изходите на Пловдив, предизвикана под влияние на солидно количество изпит алкохол, съобщиха от МВР.

Около 13,30 ч. в петък мотоциклет "Кавазаки" се ударил в мантинела на "Голямоконарско шосе" и паднал на пътното платно. На място бил изпратен екип на Районното управление в Труд, който тествал с дрегер 52-годишния. Пробата отчела 2,8 промила алкохол.

Мъжът е оставен под лекарско наблюдение, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство.