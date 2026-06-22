По време на кампанията на 20 юни за разчистване на терена на бившето военно поделение „Тежкия полк“ в Шумен бяха събрани над 25 тона земна маса, смесени битови, биоразградими и други видове отпадъци.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов също се включи в инициативата и благодари на всички присъстващи за подкрепата им за възстановяването на този район, който години наред е бил необитаем. „Нека заедно го превърнем в прекрасно място за отдих и спорт за всички шуменци“, заяви кметът и подчерта: „Надявам се с общи усилия да постигнем това, което заслужаваме като град, а именно да покажем, че тази идея може да бъде реализирана съвместно.“

След проведения инструктаж и разпределението на екипите по четирите работни зони бяха раздадени предпазни ръкавици, чували за отпадъци и необходимите инструменти.

Извършените дейности по почистване на терена са част от подготовката за бъдещото му обособяване като парк за спорт, отдих и свободно време.

Обработените площи са около 15 000 кв. м, а територията, на която с моторни триони са изрязани дървесна и храстовидна растителност, е 1 000 кв. м. От нарязаната дървесина за вторична употреба ще бъдат използвани около 2 000 кг.

По време на кампанията в събота бяха събрани 850 кг смесени битови отпадъци, 9 750 кг земна маса и близо 7 500 кг биоразградими отпадъци. Отделени бяха и над 5 000 кг строителни отпадъци, отпадъци от разкомплектоване на автомобили и едрогабаритни отпадъци, както и 13 броя излезли от употреба автомобилни гуми.

В инициативата се включиха над 250 души, сред които представители на доброволни формирования, скаути от Шумен и Варна, различни спортни клубове, институции и организации, екипът на Телевизия Шумен, ръководството и представители на Община Шумен, служители на ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“, както и граждани.

Скаутите бяха организирали и подкрепителен пункт с вода, чай и кафе, които раздаваха по време на доброволческата акция.

Припомняме, че през изминалите седмици ОП „Благоустройство и комунално стопанство“, със съдействието на фирма „Автомагистрали – Черно море“ АД, извършваше машинно премахване на опасни дървета и инвазивни растителни видове, както и почистване на земни маси и строителни отпадъци

Успоредно с почистването текат процедури по обследване на сградата на бившата спортна зала и тренировъчния басейн, разположени на терена. Подготвя се и обществена поръчка за премахване на старите и опасни сгради, които не могат да бъдат използвани. Те вече са обозначени и обезопасени, а достъпът до тях е ограничен с оглед безопасността на гражданите.