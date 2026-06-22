52-годишна отне предимство и удари мотоциклетист на пътя Каварна – Балчик

Мотоциклетист е със счупени ребра след като му е отнето предимство по пътя Каварна – Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Случаят е от 21 юни, около 19:30 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по главен път I-9 между град Каварна в посока град Балчик. Установено е, че лек автомобил „Сузуки", управляван от 52-годишна жена, на ляв завой отнема предимството на мотоциклет „Сузуки", управляван от 30-годишен мъж. Мотоциклетистът е настанен в болница „Св. Марина" в град Варна със счупени ребра, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Друг инцидент е станал на 19 юни. Жената на 45 години е блъсната на пешеходна пътека, докато пресича, от автобус на градския транспорт в Добри, Тя е настанена в болницата в Добрич с фрактура на синуси, травма на бял дроб и фрактура на гръбначен прешлен, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.