Румяна Босева - Лулуто: Социалните мрежи са семки за мозъка (видео)

Румяна Босева - Лулуто е от онези жени, за които в социалните мрежи често казват, че са „нечовек“. Може да направи квасен козунак, да снима като професионален фотограф, да организира пътуване, семейство, вечеря за 12 души и сериозен бизнес ден - и всичко това да изглежда красиво, леко и почти невъзможно.

Но в този епизод на „Неперфектните с Мила“ Руми показва другата страна на този образ - не перфектната жена от Instagram, а човекът зад нея.

На въпроса на Мила как се е променил светът на социалните мрежи, тя отговаря с усмивка, но и с много точна диагноза: „Социалните мрежи са семки за мозъка.“ Влизаме, за да си „чоплим“, да се разсеем, да видим нещо красиво или полезно. Но според Руми кратките форми, бързото съдържание и вечната битка за внимание вече не са нейният свят.

„Ако не привлечеш вниманието за 5 секунди, няма да гледат“, казва тя.

Разговорът обаче не е само за Instagram. Той е за това какво не се вижда зад красивите снимки - умората, нервите, операциите, трудните решения, моментите, в които не можеш дори да погледнеш телефона.

Точно това е и смисълът на „Неперфектните с Мила“ - да среща зрителите с хора, които изглеждат силни, подредени и почти недостижими, но всъщност носят същите съмнения, умора и смешни слабости като всички нас.

Руми е много повече от Лулуто. И този разговор го доказва.