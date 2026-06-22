ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров отказва да отговори ще се кандидатира...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Румяна Босева - Лулуто: Социалните мрежи са семки за мозъка (видео)

1232
Румяна Босева - Лулуто: Социалните мрежи са семки за мозъка (видео)
Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Румяна Босева - Лулуто е от онези жени, за които в социалните мрежи често казват, че са „нечовек“. Може да направи квасен козунак, да снима като професионален фотограф, да организира пътуване, семейство, вечеря за 12 души и сериозен бизнес ден - и всичко това да изглежда красиво, леко и почти невъзможно.

Но в този епизод на „Неперфектните с Мила“ Руми показва другата страна на този образ - не перфектната жена от Instagram, а човекът зад нея.

На въпроса на Мила как се е променил светът на социалните мрежи, тя отговаря с усмивка, но и с много точна диагноза: „Социалните мрежи са семки за мозъка.“ Влизаме, за да си „чоплим“, да се разсеем, да видим нещо красиво или полезно. Но според Руми кратките форми, бързото съдържание и вечната битка за внимание вече не са нейният свят.

„Ако не привлечеш вниманието за 5 секунди, няма да гледат“, казва тя.

Разговорът обаче не е само за Instagram. Той е за това какво не се вижда зад красивите снимки - умората, нервите, операциите, трудните решения, моментите, в които не можеш дори да погледнеш телефона.

Точно това е и смисълът на „Неперфектните с Мила“ - да среща зрителите с хора, които изглеждат силни, подредени и почти недостижими, но всъщност носят същите съмнения, умора и смешни слабости като всички нас.

Руми е много повече от Лулуто. И този разговор го доказва.

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Проф. Аспарух Илиев: Умирам от страх от остаряването (видео)

Проф. Аспарух Илиев: Умирам от страх от остаряването (видео)

17.06.2026, 13:58
Никола Цолов Снимка: Facebook
Какво прави Никола Цолов шампион още преди Формула 1 (видео)

Какво прави Никола Цолов шампион още преди Формула 1 (видео)

15.06.2026, 10:03
Защо мразим успелите хора? Отговорът е неприятен

Защо мразим успелите хора? Отговорът е неприятен

12.06.2026, 12:47
Виж всички

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)