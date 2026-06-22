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ПБ: Вдигаме данъка за второ жилище, за да се купуват за живот, а не за спекула

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Константин Проданов Снимка: Румяна Тонева

"Идеята е третият и четвъртият имот да имат малко по-висока ставка, за да се насърчи покупката с цел живеене, а не спекулация, каквито тенденции има в момента".

Това обясни шефът на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов, след като миналата седмица премиерът Румен Радев обяви намеренията на правителството второто жилище, както и всяко следващо, да се облага с по-висок данък.

Проблем ще бъде свързаността между отделните регистри и информационни системи. Проданов подчерта, че целта не е да бъдат ударени хората с повече имоти, а да има по-голяма справедливост и да се подпомогнат общините. Какъв ще е фискалният ефект Проданов не отговори, но тези сметки се правят от финансовото министерство.

Проданов присъства на представянето на годишния доклад на Съвета за икономически анализи в Софийския университет. Сред гостите бяха още бившият служебен премиер Андрей Гюров и  вицепремиерът Атанас Пеканов, който обясни, че идеята за прогресивното облагане на имотите ще бъде една от темите на събитието и управляващите са готови да чуят идеи и предложения.

Пеканов подчерта, че става въпрос за средносрочна реформа, която няма да стане факт с предстоящия редовен бюджет за 2026 г. Той добави още един аргумент за реформата - да се овладее прегряването на пазара на имоти. Обясни, че от години международни организации препоръчват актуализиране на данъците в България.

"В България е прекалено голям фокусът върху жилищата като инвестиционен актив, а все пак има много други начини човек да инвестира. Според мен трябва да се развиваме много повече в тази насока. Европа като цяло също е назад с това", каза Пеканов.

Константин Проданов

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