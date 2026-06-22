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Торс на Херакъл откриха на Хераклея Синтика

Тони Маскръчка

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Новият надпис на Хераклея Синтика. СНИМКА: Археология Булгарика

Торс на Херакъл излезе днес по време на разкопките на форума на античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщи Археология Булгарика. Става дума за вотивна фигурка, а не за голяма статуя, но по-важното е, че доказва съществуването на по-ранен храм от този, който екипът на проф. д-р Людмил Вагалински проучваше досега. Според него е рано за твърда датировка, но вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III -II век пр. Хр. 

Преди няколко дни археолозите откриха надпис с името а Херакъл Кинагид (Ловеца). Думите са гравирани върху голяма каменна чаша, за съжаление не изцяло запазена. Под текста обаче достатъчно ясно се вижда щит, характерен за древните македони, а срещу него се разпознава и част от глава на кон или глиган.

От началото на разкопките за този сезон бе откри и надпис, който потвърди хипотезата на археолозите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН), че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад на Хераклея Синтика е храм на Херакъл. Гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски") преведе от старогръцки текста, който гласи: „Антигон – на Херакъл Кинагид (Ловеца)..." Вероятно каменният надпис е част от жертвеник, стоял в преддверието на храма.

Новият надпис на Хераклея Синтика. СНИМКА: Археология Булгарика

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