Торс на Херакъл откриха на Хераклея Синтика

Торс на Херакъл излезе днес по време на разкопките на форума на античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщи Археология Булгарика. Става дума за вотивна фигурка, а не за голяма статуя, но по-важното е, че доказва съществуването на по-ранен храм от този, който екипът на проф. д-р Людмил Вагалински проучваше досега. Според него е рано за твърда датировка, но вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III -II век пр. Хр.

Преди няколко дни археолозите откриха надпис с името а Херакъл Кинагид (Ловеца). Думите са гравирани върху голяма каменна чаша, за съжаление не изцяло запазена. Под текста обаче достатъчно ясно се вижда щит, характерен за древните македони, а срещу него се разпознава и част от глава на кон или глиган.

От началото на разкопките за този сезон бе откри и надпис, който потвърди хипотезата на археолозите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН), че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад на Хераклея Синтика е храм на Херакъл. Гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски") преведе от старогръцки текста, който гласи: „Антигон – на Херакъл Кинагид (Ловеца)..." Вероятно каменният надпис е част от жертвеник, стоял в преддверието на храма.



